Trasporto sanitario urgente da Pantelleria a Trapani, 70enne in pericolo di vita

Intervento salva-vita nella tarda serata di ieri, quando un velivolo Gulfstream G650 dell’Aeronautica Militare è stato impiegato per il trasporto sanitario urgente di un uomo di 70 anni. Il volo, decollato dall’aeroporto di Pantelleria in serata, ha raggiunto Trapani poco dopo, consentendo il rapido trasferimento del paziente presso l’ospedale del capoluogo. L’uomo, proveniente dal Presidio Ospedaliero “B. Nagar” di Pantelleria, è stato assistito durante il volo da un’équipe medica composta da due sanitari, che ne hanno garantito il monitoraggio continuo. La missione è stata attivata su richiesta della Prefettura di Trapani e coordinata dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano, che ha disposto l’immediato impiego del 31° Stormo, tra i reparti in prontezza operativa per questo tipo di interventi. Il volo è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.

Interventi di questo tipo rientrano tra i compiti istituzionali dell’Aeronautica Militare, che assicura un servizio continuativo a favore della collettività, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. I principali reparti impegnati in queste attività sono il 31° Stormo di Ciampino, il 14° Stormo di Pratica di Mare, la 46ª Brigata Aerea di Pisa e il 15° Stormo di Cervia, con equipaggi e velivoli pronti a operare anche in condizioni complesse per garantire trasporti sanitari urgenti.