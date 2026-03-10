Ue, Italia-Germania-Belgio convocano videocall tra leader su energia e semplificazione

Italia, Germania e Belgio hanno convocato per la giornata di oggi una riunione tra leader in videocall per fare il punto su semplificazione ed energia, anche alla luce della nuova crisi dei prezzi causata dal conflitto in Medio Oriente. La riunione, il cui orario non è ancora stato reso noto, segue lo stesso schema inaugurato da Giorgia Meloni, Friedrich Merz e Bart De Wever in occasione della riunione convocata a margine del summit Ue sulla competitività dello scorso 12 febbraio. Il numero totale dei Paesi partecipanti alla riunione di oggi non è per ora stato comunicato.

L’iniziativa segue quella del 12 febbraio, quando prima del vertice informale sulla Competitività nel castello belga di Alden Biesen, sempre i leader di Italia, Germania e Belgio avevano riunito attorno a un’agenda sulle misure da intraprendere altri 16 Paesi (Slovacchia, Ungheria, Polonia, Danimarca, Bulgaria, Lussemburgo, Finlandia, Croazia, Cipro, Francia, Austria, Repubblica Ceca, Olanda, Romania, Grecia, Svezia), per un totale di 19 Paesi. All’incontro ha preso parte anche il Presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.