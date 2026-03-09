Un altro tram esce dai binari a Milano, 3° incidente in 10 giorni

La carrozza centrale di un tram della linea 15 è deragliata questa mattina nel comune di Rozzano, al confine con Milano, nei pressi del centro commerciale Fiordaliso. Il mezzo era appena ripartito da una fermata e procedeva a bassa velocità al momento dell’incidente. Non si registrano feriti. La circolazione della linea è stata interrotta e al suo posto è stato attivato un servizio di autobus sostitutivi. Si tratta del terzo episodio simile negli ultimi giorni: il 27 febbraio un tram della linea 7 era deragliato in viale Vittorio Veneto a Milano causando due morti e decine di feriti. Nella serata di sabato scorso, invece, un tram della linea 9 – senza passeggeri a bordo – è uscito dai binari nella curva tra via Galvani e via Filzi, vicino alla stazione Centrale.