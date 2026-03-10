Un tramonto straordinario: il “Sun Trail” ripreso dalla terrazza | FOTO

Il cielo si tingeva di sfumature infuocate mentre il Sole si apprestava a calare dietro l’orizzonte. Un tramonto che sembrava quasi irreale, dove il Sole, in un gioco di riflessi e prospettive, sembrava moltiplicarsi in tre sfere luminose, come in un sogno visivo. Questo fenomeno, noto come “Sun Trail”, è stato colto in uno scatto spettacolare, fatto proprio al momento giusto. Alessandro Casula, con la sua reflex, è riuscito a catturare il fenomeno con una precisione impeccabile. La magia di un attimo è stata immortalata nel cielo sopra le case, con il Sole che si abbassava tra i tetti e il cielo infuocato sullo sfondo. Un piccolo momento che, grazie alla sua passione per la fotografia, è diventato un ricordo visivo indimenticabile.

Questo tipo di fotografia non solo richiede una buona tecnica, ma anche una tempistica perfetta per non perdere l’occasione di immortalare un paesaggio così fugace. La bellezza della scena ha rapito subito l’attenzione e la reflex è stata alzata senza pensarci due volte, riuscendo a scattare l’immagine che oggi possiamo ammirare. Il risultato finale è un’armoniosa combinazione di colori caldi e ombre lunghe, che trasmette l’idea di un tempo sospeso, dove la natura offre uno spettacolo irripetibile. Un tramonto che, in quel preciso istante, ha regalato qualcosa di straordinario.