Una “vampa di fuoco”: l’8 marzo 1582 l’Italia guardava il cielo con stupore e paura

L’8 marzo 1582 l’Europa guardava il cielo con stupore e con paura. Nelle notti tra il 6 e l’8 marzo una luce rossa, intensa e inquietante, illuminò l’orizzonte di molte città europee. In alcuni luoghi sembrava che il cielo fosse in fiamme. Una delle descrizioni più suggestive arriva da Casale Monferrato. Lo storico V. De Conti scrisse che, nella notte del 6 marzo, apparve una “vampa di fuoco sopra Casale” così intensa da far sembrare che “tutto il cielo e la stessa città ne abbruciasse“, mentre il fiume appariva “tutto di sangue“.

Per i testimoni dell’epoca poteva sembrare un presagio o un segno divino. Oggi gli scienziati sanno che si trattò di qualcosa di molto diverso: una forte tempesta geomagnetica che produsse una straordinaria aurora polare visibile a latitudini insolitamente basse.

Un’aurora visibile fino al Mediterraneo

Tra il 6 e l’8 marzo 1582 il fenomeno fu osservato in numerose regioni del mondo. Le cronache storiche riportano osservazioni in Italia, Germania, Portogallo, Francia, Inghilterra, Cina e Giappone. In Asia orientale l’aurora fu visibile fino a circa 35° di latitudine Nord, una posizione simile a quella di Tokyo. In Europa le segnalazioni più meridionali arrivano da Lisbona e Madrid.

In Italia il fenomeno fu documentato a Casale Monferrato, Rimini e Cortona, dove il cielo apparve rosso per diverse ore. Nella stessa notte furono registrate luci simili anche a Zurigo, Parigi, Londra e Anversa.

Un’estensione geografica così ampia indica un evento globale e particolarmente energetico.

Cos’è una tempesta geomagnetica

Le aurore polari sono la manifestazione visibile dell’interazione tra il Sole e il campo magnetico terrestre. Il Sole emette continuamente un flusso di particelle cariche chiamato vento solare. Quando questo flusso colpisce la magnetosfera terrestre, la regione dominata dal campo magnetico del pianeta, una parte delle particelle riesce a penetrare lungo le linee di campo verso l’atmosfera. Qui collide con ossigeno e azoto nella ionosfera, trasferendo energia. Gli atomi eccitati rilasciano poi questa energia sotto forma di luce: nasce così l’aurora.

Il colore dipende dal tipo di particella e dall’altitudine:

verde : ossigeno a quote medie

: ossigeno a quote medie rosso intenso : ossigeno ad alta quota

: ossigeno ad alta quota blu e viola: azoto

Il fatto che nel 1582 il colore dominante fosse rosso suggerisce un fenomeno particolarmente potente.

Il ruolo dell’ovale aurorale

Le aurore non compaiono ovunque. Normalmente sono visibili solo vicino ai poli, in una regione chiamata ovale aurorale, una fascia ad anello attorno al polo geomagnetico. Durante una tempesta geomagnetica l’ovale aurorale si espande verso l’equatore. Più l’aurora è visibile a basse latitudini, più l’evento è intenso. Nel caso del marzo 1582 l’ovale aurorale si allargò abbastanza da rendere l’aurora visibile in gran parte dell’emisfero Nord.

Gli studiosi ritengono che la fase più intensa della tempesta sia avvenuta quando il lato notturno della Terra era rivolto verso l’Asia orientale, mentre l’attività stava già diminuendo quando il fenomeno fu osservato in Europa.

Un evento luminoso nonostante la Luna piena

Un dettaglio curioso nelle cronache dell’epoca riguarda la Luna Piena. La luce lunare normalmente rende difficile osservare le aurore più deboli. Tuttavia i testimoni descrissero il fenomeno come estremamente brillante. Ciò suggerisce che l’aurora del 1582 fosse particolarmente intensa, abbastanza da dominare perfino la luminosità del cielo notturno illuminato dalla Luna.

Il termine “aurora boreale” nasce pochi anni dopo

Circa quarant’anni più tardi, nel 1623, Galileo Galilei introdusse per la prima volta il termine “aurora boreale” nel suo libro Il Saggiatore.

Il nome combina:

Aurora , la dea romana dell’alba

, la dea romana dell’alba Borea, il vento del Nord

Non sappiamo se Galileo assistette personalmente all’evento del 1582 – all’epoca aveva 18 anni – ma fenomeni spettacolari come quello potrebbero aver contribuito a fissare nella cultura europea l’immagine del cielo illuminato da misteriose luci polari.

Quanto fu potente la tempesta del 1582

Poiché nel XVI secolo non esistevano strumenti per misurare il campo magnetico terrestre, l’intensità della tempesta può essere stimata solo indirettamente. Le analisi moderne suggeriscono che: l’evento fu molto intenso, ma probabilmente inferiore alla celebre tempesta di Carrington del 1859, il più potente evento solare mai registrato in epoca strumentale.

È possibile che sia stato simile alla tempesta geomagnetica del marzo 1989, che provocò il collasso della rete elettrica nella provincia canadese del Québec.

Molti ricercatori ipotizzano che la tempesta del 1582 sia stata causata non da una singola espulsione di massa coronale, ma da una sequenza di eruzioni solari ravvicinate, capaci di amplificare l’effetto sulla magnetosfera terrestre.

Perché studiare tempeste solari di 400 anni fa

Oggi la meteorologia spaziale è un campo scientifico fondamentale. Le tempeste geomagnetiche possono influenzare: reti elettriche, satelliti, sistemi GPS, telecomunicazioni e infrastrutture spaziali In una società tecnologica, un evento solare estremo potrebbe avere conseguenze molto più gravi rispetto al passato.

Il problema è che le misure dirette del campo magnetico terrestre esistono da poco più di 150 anni. Per capire quanto spesso si verificano eventi estremi, gli scienziati devono quindi ricorrere alle fonti storiche.

Le cronache storiche come archivio scientifico

Diari, cronache cittadine e testimonianze religiose sono diventati negli ultimi decenni una risorsa preziosa per gli studiosi. Le aurore, per il loro forte impatto visivo ed emotivo, sono state registrate fin dall’antichità. Confrontando testimonianze provenienti da regioni diverse è possibile ricostruire tempeste geomagnetiche avvenute anche molti secoli prima dell’era strumentale.

Grazie a questo lavoro, gli scienziati riescono oggi a studiare eventi che risalgono addirittura al VI secolo a.C.

Un dialogo continuo tra Sole e Terra

Nel 1582 un cielo rosso poteva essere interpretato come un presagio. Oggi sappiamo che era la traccia luminosa di un fenomeno fisico: l’interazione tra il Sole e il campo magnetico terrestre. Quella “vampa di fuoco” osservata sopra l’Italia oltre quattro secoli fa non è soltanto una curiosità storica. È una pagina della lunga storia del clima spaziale e del rapporto tra la nostra stella e il pianeta su cui viviamo.

Studiare eventi come la tempesta geomagnetica del marzo 1582 significa guardare al passato per capire meglio il futuro, perché il dialogo tra Sole e Terra continua ancora oggi, ogni giorno, sopra le nostre teste.