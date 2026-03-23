USA, grande incendio in Georgia: lo storico tribunale della contea di Floyd avvolto dalle fiamme a Rome | VIDEO

Un enorme incendio ha devastato lo storico tribunale della contea di Floyd nel pomeriggio di oggi, sprigionando un denso fumo nero e alte fiamme nel cielo sopra il centro di Rome, in Georgia (USA). Le immagini riprese dai media locali mostrano l’entità dell’incendio, con le fiamme che avvolgono una sezione del tribunale mentre i Vigili del Fuoco si precipitano sul posto per contenere il rogo. Le autorità hanno immediatamente emesso un avviso pubblico, con il Dipartimento di Polizia di Rome che ha esortato i residenti a evitare la zona intorno alla 5th Avenue, in particolare vicino a Tribune Street e Government Plaza, a causa delle operazioni di emergenza in corso.

Lo storico tribunale della contea di Floyd

Il tribunale, una struttura storica risalente al 1893, è da tempo un punto di riferimento della città. Negli ultimi anni, l’edificio era stato utilizzato come ufficio per il rilascio dei permessi di circolazione e al momento dell’incendio era in corso un progetto di ristrutturazione da 4 milioni di dollari. I lavori erano iniziati da poco e si concentravano sulla riparazione dei mattoni e sul miglioramento delle grondaie.

Operazioni in corso

I Vigili del Fuoco sono al lavoro per domare le fiamme, mentre crescono le preoccupazioni per i potenziali danni strutturali all’edificio ormai datato. La causa dell’incendio non è ancora stata accertata. L’incidente ha attirato l’attenzione di tutta la comunità, con molti che hanno espresso preoccupazione per il destino di uno degli edifici più iconici e storici di Rome.