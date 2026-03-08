USA, le acque della costa occidentale stanno vivendo un’altra grande ondata di calore marino

Un’enorme ondata di calore marino ha dominato le acque al largo della costa occidentale degli Stati Uniti dalla scorsa estate. Questa è solo la terza volta nella storia che una sezione così ampia dell’oceano costiero è rimasta così calda per così tanto tempo, in particolare nei mesi invernali, senza che si verificasse un El Niño, riferiscono gli scienziati della NOAA. NOAA Fisheries sta monitorando i possibili impatti dell’ondata di calore, che possono includere fioriture algali dannose che possono far ammalare i mammiferi marini e chiudere le attività di pesca dei molluschi.

Terza volta così calda

A un certo punto, lo scorso settembre, l’attuale ondata di calore marino ha rivaleggiato con l’enorme ondata di calore marino del 2013-2016, nota come “The Blob”, in termini di dimensioni e temperature superficiali. L’attuale ondata di calore ha aumentato la temperatura delle acque lungo la costa occidentale di circa 3-4 gradi Fahrenheit al di sopra della norma. Il 9 settembre 2025, il Pacifico nordorientale ha raggiunto la temperatura media più alta di sempre, pari a 20,6°C. Le passate ondate di calore marine hanno sconvolto gli ecosistemi marini, causando spostamenti di specie, estinzioni e altre alterazioni degli ecosistemi nell’Oceano Pacifico nordorientale.

“Disponiamo di strumenti di previsione che forniscono alcune informazioni, ma stiamo anche monitorando attentamente le implicazioni sull’ecosistema marino”, ha affermato Andrew Leising, oceanografo ricercatore presso il Southwest Fisheries Science Center della NOAA Fisheries. Gestisce il California Current Marine Heatwave Tracker. Il tracker documenta le ondate di calore marine al largo della costa occidentale attraverso i dati della NOAA provenienti da satelliti, navi e boe dal 2019.

Il Pacifico settentrionale ha ripetutamente raggiunto temperature record o quasi record dopo The Blob. Come altre precedenti, l’attuale ondata di calore marino si è indebolita e si è ritirata dalla costa tra ottobre e novembre 2025. A differenza di altre, da allora si è rafforzata ed è tornata. “Siamo in piena La Niña, ma le temperature dell’acqua lungo la nostra costa sembrano molto diverse“, ha affermato Leising. “Le condizioni sono difficili da conciliare. Vogliamo essere cauti nella nostra interpretazione, ma allo stesso tempo questa è una situazione che non abbiamo mai visto prima”.

Le ondate di calore spostano le specie

L’attuale ondata di calore ha portato notizie di specie in aree insolite, come i tonni catturati in gran numero in Alaska lo scorso autunno. È stato dimostrato che il Blob e altre ondate di calore marino riducono la sopravvivenza del salmone nell’oceano, riducendo i pesci da catturare e da riportare nei fiumi per deporre le uova.

“Sappiamo che queste ondate di calore marino alterano le condizioni dell’ecosistema, il che influisce sui pesci e su altre forme di vita marina”, ha affermato Leising. “Siamo molto interessati a ciò che la flotta peschereccia e gli altri operatori che operano in mare stanno osservando e stiamo cercando nuovi modi per raccogliere queste informazioni. Ci sono specie in luoghi insoliti o cosa potrebbe cambiare?”.

Inoltre, il caldo insolito potrebbe iniziare a preparare il terreno per una ripetizione della dannosa fioritura algale dell’anno scorso al largo della California meridionale. Colpì insolitamente presto nel 2025 e uccise centinaia di leoni marini, delfini e uccelli marini della California. Le dannose fioriture algali possono anche causare la chiusura delle attività di pesca, in particolare quella ricreativa che coinvolge molluschi che concentrano le tossine, con ripercussioni sull’economia costiera.

Uno sguardo al 2026

“Sebbene rivaleggi con il Blob per estensione, l’attuale ondata di calore marino ha avuto finora un impatto ecologico molto inferiore, poiché non è penetrata così profondamente nella colonna d’acqua e non ha trascorso così tanto tempo vicino alla costa”, ha affermato Leising.

Le previsioni della NOAA sulle ondate di calore marine suggeriscono che le acque calde potrebbero dissiparsi nei prossimi mesi, man mano che le acque superficiali calde si mescolano con quelle più fredde della sotto-superficie, ha affermato Michael Jacox, ricercatore presso il Southwest Fisheries Science Center. Se ciò dovesse accadere, tuttavia, una domanda chiave è se rimarranno sufficienti acque più calde da combinarsi con i nutrienti per alimentare un’altra fioritura di alghe nocive.

“Ci troviamo in condizioni inesplorate, quindi dobbiamo valutare l’esito più probabile in base a ciò che sappiamo“, ha affermato Leising. “Questo è ciò che rende l’oceano così interessante. Vediamo diversi aspetti del quadro generale, ma in definitiva è l’ecosistema marino che li unisce e ci mostra dove ci stanno portando le condizioni”.