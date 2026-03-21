Valanga in Alto Adige, corsa contro il tempo: soccorsi in azione per salvare i dispersi, ci sono morti

Un intervento di soccorso è attualmente in corso in Alto Adige a seguito del distacco di una valanga che avrebbe coinvolto diverse persone. L’allarme è scattato nelle ultime ore, quando sono giunte le prime segnalazioni riguardo a una massa di neve che si è improvvisamente staccata lungo un versante montano. Le condizioni meteorologiche e del manto nevoso, ancora instabile in alcune zone alpine, potrebbero aver contribuito all’evento. Non è ancora chiaro il numero preciso di persone coinvolte, ma le informazioni preliminari parlano di più individui travolti o comunque presenti nell’area interessata al momento del distacco.

Le operazioni di soccorso

Sul luogo dell’incidente si è immediatamente attivata una complessa macchina dei soccorsi. Sono intervenuti il Soccorso Alpino, il Bergrettung Sudtirol e i militari della Guardia di Finanza, supportati da diverse eliambulanze che stanno sorvolando la zona per individuare eventuali dispersi. Le operazioni risultano particolarmente delicate a causa delle condizioni del terreno e del rischio di ulteriori distacchi. I soccorritori stanno lavorando per localizzare le persone nel minor tempo possibile, consapevoli che la rapidità è fondamentale in questi casi.

Un contesto ad alto rischio

L’episodio riaccende l’attenzione sui pericoli legati alla frequentazione della montagna in inverno, soprattutto in presenza di neve fresca o condizioni di instabilità del manto nevoso. Negli ultimi giorni, diverse aree alpine hanno registrato nevicate significative, aumentando il rischio di valanghe. Gli esperti raccomandano sempre la massima prudenza e l’utilizzo di dispositivi di sicurezza, oltre alla consultazione dei bollettini nivologici prima di intraprendere escursioni. La dinamica dell’incidente sarà oggetto di ulteriori accertamenti nei prossimi giorni.

Attesa per aggiornamenti

Al momento non sono ancora state diffuse informazioni ufficiali sul numero di feriti o dispersi, né sulle eventuali condizioni delle persone coinvolte. Le operazioni di soccorso proseguono senza sosta e potrebbero richiedere diverse ore, vista la complessità dell’intervento. Le autorità invitano a evitare la zona per non intralciare le attività in corso e garantire la sicurezza di tutti. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore, mentre cresce la preoccupazione per l’esito delle ricerche e per le condizioni delle persone coinvolte nella valanga.

Il primo bilancio

Sarebbe di due morti e un ferito grave il bilancio provvisorio della valanga. Due scialpinisti sono stati recuperati morti dalle masse nevose, mentre un altro è stato portato dall’elicottero di soccorso austriaco Christophorus alla Clina universitaria di Innsbruck. Sul posto sono intervenuti complessivamente sei elicotteri (dall’Alto Adige i tre Pelikan, l’Aiut Alpin e la Guardia di finanza e dall’Austria il Christophorus) e un’ottantina di soccorritori di tutta l’Alta valle Isarco.