Valanga in Val Ridanna, sempre più grave il bilancio: morto anche il 44enne austriaco

A quattro giorni dalla valanga che ha travolto 25 escursionisti in Val Ridanna, in Alto Adige, si aggrava ancora il bilancio delle vittime. Il tragico bilancio è salito a quattro dopo che all’ospedale di Bolzano, dove era stato ricoverato sabato 21 marzo in gravissime condizioni, è morto oggi il 44enne austriaco recuperato sotto la neve. Sul posto erano deceduti gli altoatesini Martin Parigger e Alexander Frötscher, mentre domenica 22 marzo a Innsbruck era morta la 26enne bresciana Laura Santino.