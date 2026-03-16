Valanga sul ghiacciaio Presena: grave un giovane sciatore

Una valanga si è staccata in tarda mattinata nella zona della Conca di Presena, sul versante trentino nel territorio di Vermiglio, nel comprensorio sciistico del Tonale. sul confine con Brescia. Due sciatori, che avevano lasciato la pista battuta per percorrere un breve tratto di fuoripista, sono stati investiti dalla slavina. Uno dei due è rimasto sepolto sotto la neve ed è stato recuperato dai soccorritori in gravi condizioni, mentre l’altro è stato solo sfiorato dal fronte nevoso ed è rimasto illeso. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento. Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino e i militari della Guardia di Finanza.

Il ferito è un 19enne di nazionalità polacca. È stato estratto incosciente ed è stato sottoposto alle prime manovre di rianimazione da due soccorritori.

Le successive operazioni di bonifica della zona interessata dalla slavina hanno permesso di escludere il coinvolgimento di altre persone.

L’episodio si inserisce in una giornata caratterizzata da elevato rischio valanghe su diversi settori dell’arco alpino, a causa delle abbondanti precipitazioni e delle temperature elevate delle ultime ore.