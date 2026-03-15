Valanga sull’Alpe Cermis, scatta l’allarme: soccorsi mobilitati in quota

Nessuno è rimasto coinvolto nella valanga che si è staccata oggi pomeriggio nella zona dell’Alpe Cermis, in Trentino. La valanga si è staccata in zona To della Trappola, a una quota di circa 2.350 metri di altitudine sul lato di nord ovest, con un fronte di 300 metri di ampiezza e circa 400 di lunghezza. La chiamata al Soccorso alpino è arrivata intorno alle 15.30 da parte di uno scialpinista straniero che ha assistito al distacco. L’uomo non è rimasto coinvolto ed è sceso autonomamente a valle, essendo anche attrezzato di Artva, pala e sonda. Scattato l’allarme, la centrale unica di emergenza ha attivato il Soccorso alpino della stazione della Val di Fiemme e della stazione di Moena, mentre in prima battuta stava già intervenendo intervenuto il Soccorso piste che ha iniziato il processo di bonifica con dispositivo Recco.

Una prima rotazione dell’elicottero ha quindi portato in quota una squadra della stazione di Fiemme e le unità cinofile della Polizia di Stato, mentre con la seconda rotazione è stata portata in quota una seconda squadra per la bonifica finale, con le stazioni Val di Fiemme e di Moena, per un totale di circa dieci operatori sul campo. L’intervento di bonifica, durato circa un’ora, ha dato esito negativo e si è concluso intorno alle 16.30.