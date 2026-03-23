Valanghe in Trentino: dopo le nevicate manto instabile oltre i 2mila metri

La neve caduta negli ultimi giorni in Trentino si è depositata su uno strato preesistente poco stabile. Di conseguenza, sia i nuovi accumuli di neve ventata sia quelli meno recenti possono facilmente distaccarsi, anche al solo passaggio di un singolo praticante di sport invernali. Il rischio è maggiore sui pendii esposti tra Ovest, Nord ed Est, soprattutto al di sopra dei 2mila metri di quota: queste informazioni provengono dal bollettino valanghe dell’Euregio, che aggiorna quotidianamente sulle condizioni del manto nevoso in Trentino, Alto Adige e Tirolo. “Le valanghe possono a livello isolato trascinare gli strati più profondi del manto nevoso e raggiungere dimensioni medie – viene spiegato nel report – La neve vecchia con strati deboli persistenti richiede attenzione. Attenzione soprattutto sui pendii ombreggiati ripidi, come pure nelle zone di passaggio da poca a molta neve come all’ingresso di conche e canaloni“.

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