Valanghe, pericolo moderato sui monti del Friuli Venezia Giulia

Pericolo valanghe moderato, domani, martedì 2, e mercoledì 4 marzo, sui monti del Friuli Venezia Giulia. I punti pericolosi, avverte il bollettino della Protezione Civile regionale, si trovano “sui pendii ripidi soprattutto erbosi come pure nelle zone in prossimità delle creste, alla base delle pareti rocciose, anche per la possibilità di scaricamenti provenienti dall’alto. Nel corso della giornata, la probabilità di distacco di valanghe umide aumenterà progressivamente soprattutto sui pendii soleggiati. Inoltre sono possibili valanghe per scivolamento di neve. Gli accumuli di neve ventata sono, a livello isolato, instabili”. Le escursioni, sottolinea la Protezione Civile, “richiedono una prudente scelta dell’itinerario”.