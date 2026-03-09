Venezia, scontro tra autocisterne: incendio divampa sulla A4 | FOTO

Dalle ore 11:20 circa è in corso un intervento dei vigili del fuoco in autostrada A4, al km 420 in dir. Trieste, per incendio di un’autocisterna a seguito di un tamponamento con un’altra autocisterna: soccorso e affidato ai sanitari l’autista di uno dei due automezzi coinvolti, sul posto nucleo NBCR per la messa in sicurezza dello scenario e reparto volo di Venezia in ricognizione aerea sulla zona. Al momento il tratto autostradale interessato dell’evento risulta chiuso in entrambi i sensi di marcia.