Vento forte e incendio a Taiwan, le fiamme minacciano le case | FOTO e VIDEO

Un vasto incendio è divampato a Taiwan, lungo la National Highway 3, nei pressi di Longjing, a Taichung, interessando un pendio ricoperto di sterpaglie e avvicinandosi pericolosamente ad alcune abitazioni. Le fiamme sono state alimentate da forti venti monsonici di Nord/Est e favorite dal terreno pianeggiante: si sono propagate rapidamente su un’ampia area, producendo dense colonne di fumo nero. I vigili del fuoco sono intervenuti con 27 mezzi e 67 operatori per impedire che il rogo raggiungesse le case vicine. Secondo le autorità, sono andati in fumo circa 7mila metri quadrati di vegetazione.

Dopo quasi 4 ore di lavoro, l’incendio è stato spento. Le autorità escludono che il rogo sia partito da un’area cimiteriale e non scartano l’ipotesi di combustione di paglia o di un mozzicone di sigaretta. Le cause restano al vaglio degli investigatori.

Vento forte a Taiwan, incendio minaccia le case