Verona, presentata nuova flotta europea per le maxi-emergenze chimiche e nucleari | VIDEO

Presentato a Verona il progetto europeo “RESCEU CBRN-DSIM-IT“, un’iniziativa strategica, finanziata con più di 26 milioni di euro e approvata dalla Commissione Europea con il massimo punteggio, che vede l’Italia tra i primi Paesi a rispondere alla chiamata del Direttorato per la Protezione Civile Europea per la gestione di emergenze nucleari, biologiche, chimiche e radiologiche. All’evento hanno preso parte il Sottosegretario di Stato all’Interno Emanuele Prisco, il Capo del Corpo nazionale Eros Mannino. Prisco ha sottolineato l’eccellenza italiana nella gestione di questo partenariato coordinato dai vigili del fuoco con il supporto di ENEA, ISS e Ospedale Sacco.

Il progetto prevede la realizzazione di 11 veicoli speciali ad alta tecnologia, tra cui laboratori mobili biologici e chimici in alluminio, droni, robot terrestri e un innovativo cane robot CBRN. Grazie a sistemi di telecomunicazione avanzati e una sala regia mobile per scenari 3D in tempo reale, il team sarà pronto a operare entro 12 ore dalla richiesta europea. Questa eccellenza strategica, che diventerà operativa entro la fine dell’anno e avrà una base di training a Milano, rappresenta un modello di sinergia tra ricerca scientifica e capacità operativa.