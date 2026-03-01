Violenta eruzione del Marapi: colonna di cenere alta 1.500 metri sopra la vetta | VIDEO

Il 1° marzo 2026 il Mount Marapi è tornato a farsi sentire con una nuova, potente eruzione nella provincia di West Sumatra, in Indonesia. L’esplosione ha generato una colonna di cenere che ha raggiunto i 1.500 metri sopra la vetta, innalzandosi rapidamente nel cielo e rendendosi visibile a grande distanza. Il Marapi non è nuovo a episodi di questo tipo. Considerato uno dei vulcani più attivi dell’isola di Sumatra, è caratterizzato da eruzioni prevalentemente esplosive, spesso improvvise e di breve durata. Anche in questo caso l’evento si è manifestato con una violenta emissione di materiale vulcanico, senza preavvisi evidenti percepibili dalla popolazione.

Nel video diffuso nelle ore successive all’eruzione si osserva chiaramente la fase iniziale dell’esplosione. Dal cratere si solleva una densa nube di cenere grigio scuro che cresce rapidamente in verticale, segno di una forte pressione interna che ha spinto gas e frammenti vulcanici verso l’alto con grande energia. La base della colonna appare compatta e ben definita, mentre salendo tende ad allargarsi leggermente, assumendo una forma più diffusa. Non si notano colate laviche né flussi piroclastici laterali: l’evento sembra essere stato principalmente esplosivo, con una spinta concentrata verso l’alto.

La rapidità con cui la nube si sviluppa suggerisce una dinamica tipica delle eruzioni di tipo vulcaniano, frequenti in questo vulcano. In questi casi, la frammentazione del magma e l’accumulo di gas sotto pressione provocano esplosioni improvvise che liberano grandi quantità di cenere fine e materiale piroclastico.

Un’altezza di 1.500 metri sopra la cima rappresenta un’intensità significativa, anche se non eccezionale per il Marapi. Tuttavia, anche eruzioni di questa portata possono avere conseguenze importanti. La ricaduta di cenere può interessare i villaggi circostanti, ridurre la visibilità e causare problemi respiratori, soprattutto nelle aree più vicine al vulcano. Inoltre, la dispersione della nube in quota può influire temporaneamente sulle rotte aeree regionali, a seconda delle condizioni del vento.

Le autorità indonesiane mantengono un monitoraggio costante dell’attività del vulcano, data la densità abitativa dell’area circostante. La sorveglianza continua è fondamentale. L’eruzione del 1° marzo 2026 è dunque un nuovo capitolo nella storia eruttiva del Marapi: un evento che, pur rientrando nella sua normale attività, ricorda ancora una volta la forza e l’imprevedibilità dei fenomeni naturali che modellano l’arcipelago indonesiano.