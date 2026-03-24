Virgo, per la prima volta una donna alla guida: è Marie Anne Bizouard

È Marie Anne Bizouard, ricercatrice del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) a Nizza, la nuova spokesperson della Collaborazione Internazionale Virgo. Inizierà il suo mandato il 3 maggio ed è la prima donna in questo ruolo dalla fondazione della Collaborazione alla fine degli anni ‘80. Questa collaborazione scientifica internazionale, costituita da oltre 1000 ricercatrici e ricercatori di 20 Paesi diversi, raccoglie e analizza i dati di Virgo, l’unico rivelatore europeo di onde gravitazionali e uno dei quattro al mondo, che si trova a Cascina in provincia di Pisa. La nuova portavoce, che sarà responsabile del coordinamento scientifico della collaborazione e della sua rappresentanza all’esterno, è stata nominata la scorsa settimana dai rappresentanti internazionali dei gruppi scientifici di Virgo e il suo mandato avrà inizio il 3 maggio. Succederà a Gianluca Gemme, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), che ha guidato la collaborazione negli ultimi tre anni.

“E’ per me uno straordinario onore e un privilegio rappresentare una collaborazione scientifica così grande e impegnata in uno dei temi di frontiera e più interessanti della fisica di oggi – ha dichiarato Marie Anne Bizouard – Sento la responsabilità che deriva dalla storia e dai risultati scientifici che Virgo ha ottenuto fino ad oggi e mi adopererò con tutti gli strumenti a nostra disposizione perché Virgo e la nostra comunità continui in futuro a fare scienza al meglio. Ringrazio i miei colleghi e tutti i gruppi scientifici della Collaborazione per la fiducia che mi hanno accordato”.

“Sono molto lieto di passare il testimone a Marie Anne – ha affermato Gianluca Gemme – La sua profonda conoscenza dell’esperimento Virgo, la sua lunga esperienza nell’analisi dei dati e la sua leadership all’interno della collaborazione la rendono la persona ideale per guidare Virgo in questa fase entusiasmante. Le auguro ogni successo”. Virgo è un interferometro gravitazionale dotato di due bracci lunghi tre chilometri che si estendono nella campagna pisana ed è in grado di rilevare le onde gravitazionali. Queste sono segnali cosmici molto deboli che ci permettono di osservare fenomeni straordinari nell’Universo profondo, come la fusione di buchi neri o di stelle. L’interferometro Virgo opera congiuntamente ai due rivelatori statunitensi LIGO e al giapponese KAGRA, un network internazionale che ha osservato fino ad oggi più di 300 segnali gravitazionali, dando vita a una nuova astronomia gravitazionale.

Chi è Marie Anne Bizouard

Marie Anne Bizouard è entrata a far parte della collaborazione Virgo nel 1998 e si è occupata di molti aspetti diversi della ricerca sulle onde gravitazionali: dalle prime fasi della costruzione di Virgo all’analisi dei dati. Per diversi anni ha lavorato alla messa in servizio del rilevatore Virgo, concentrandosi in particolare sui sistemi di controllo del rilevatore. Si è poi unita a uno dei gruppi di lavoro alla ricerca di sorgenti transienti di onde gravitazionali scarsamente modellizzate, come le supernove da collasso del nucleo, e ha sviluppato le prime pipeline di analisi per la ricerca di segnali transienti nei dati prodotti da Virgo e LIGO. Per molti anni, Marie Anne Bizouard ha esaminato i dati di Virgo, gettando le basi per il gruppo Virgo responsabile della comprensione del rumore del rilevatore. Ha coordinato il comitato per l’analisi dei dati nell’ambito della Collaborazione LIGO-Virgo e ha co-coordinato diversi altri gruppi di lavoro nell’ambito della Collaborazione LIGO-Virgo-KAGRA. Ha condotto numerose indagini sulle sorgenti transienti, sia in associazione che indipendentemente dalle emissioni elettromagnetiche, insieme ai suoi studenti. Infine, dal 2020 è responsabile del gruppo Virgo presso il laboratorio Artemis dell’Observatoire de la Côte d’Azur – CNRS – Université Côte d’Azur, incaricato di fornire una sorgente laser ultra-stabile.