World Happiness Report 2026: il Nord Europa domina la classifica, ma la felicità sta abbandonando l’Occidente

Il panorama globale del benessere sta cambiando pelle, e non necessariamente in meglio per le potenze tradizionali. Secondo l’ultimo World Happiness Report 2026, curato dal Wellbeing Research Centre dell’Università di Oxford in collaborazione con Gallup e le Nazioni Unite, la mappa della felicità mondiale sta vivendo una frattura generazionale e geografica senza precedenti. Se il Nord Europa resta un fortino inespugnabile di serenità, il resto dell’Occidente arranca, frenato da un paradosso digitale che sta colpendo duramente i più giovani.

Il dominio incontrastato dei Paesi Nordici

Per il 9° anno consecutivo, la Finlandia guarda tutti dall’alto in basso, confermandosi il luogo più felice della Terra. Non si tratta di un caso isolato o di una fortunata coincidenza climatica, ma di un sistema strutturale che i vicini di casa condividono quasi interamente. Islanda, Danimarca, Svezia e Norvegia occupano infatti stabilmente il resto della “top 10”.

Il successo di queste nazioni affonda le radici in una combinazione vincente di fattori: una ricchezza distribuita in modo equo, sistemi di welfare capaci di proteggere i cittadini anche durante le peggiori recessioni e un’aspettativa di vita in salute che rimane tra le più alte al mondo. In questi Paesi, la fiducia nelle istituzioni e la sicurezza sociale creano un terreno fertile dove il benessere individuale può prosperare senza scossoni.

Il “miracolo” della Costa Rica: la forza dei legami

La vera sorpresa di questa edizione è però la Costa Rica, protagonista di una scalata impressionante che l’ha portata dal 23° posto del 2023 alla 4ª posizione assoluta del 2026. Questo balzo non è dovuto a un improvviso boom economico, ma a quello che i sociologi definiscono “capitale sociale”.

A differenza del modello nordico basato sullo Stato, la felicità costaricana si poggia sulla stabilità delle relazioni umane e sulla forza dei legami familiari. Come spiegato da Jan-Emmanuel De Neve, direttore della ricerca a Oxford, l’America Latina in generale vanta una qualità della vita sociale che compensa altre carenze strutturali. È una lezione preziosa per il resto del mondo: la stabilità emotiva derivante dalla comunità e dalla famiglia può essere un motore di benessere più potente del solo Pil.

Il declino delle potenze anglosassoni e l’incognita social

Dalla parte opposta della parabola troviamo gli Stati Uniti, il Canada, l’Australia e la Gran Bretagna. Per il 2° anno di fila, nessuno di questi Paesi riesce a entrare nella top 10. Gli USA siedono al 23° posto, il Canada al 25° e il Regno Unito scivola fino al 29°.

Il motivo di questa emorragia di felicità è quasi interamente generazionale. Tra gli under 25 di queste nazioni, il punteggio di soddisfazione è crollato di quasi un punto nell’ultimo decennio. I ricercatori puntano il dito contro l’uso massiccio dei social media: adolescenti e giovani adulti trascorrono in media due ore e mezza al giorno scrollando feed algoritmici.

Il rapporto evidenzia come le piattaforme basate su immagini e influencer favoriscano un confronto sociale tossico, che colpisce in modo sproporzionato le ragazze. Chi utilizza i social per più di 5 ore al giorno riporta i livelli di malessere più alti, mentre chi si limita a meno di un’ora – usandoli magari solo per comunicare e non per “osservare” la vita altrui – dichiara paradossalmente di stare meglio persino di chi non li usa affatto.

Un mondo a 2 velocità

Mentre l’Occidente si interroga su come regolamentare gli algoritmi per proteggere la salute mentale dei minori, le zone di conflitto rimangono, purtroppo, inchiodate al fondo della classifica. L’Afghanistan si conferma il Paese più infelice del mondo, seguito da Sierra Leone e Malawi, a testimonianza del fatto che, senza pace e sicurezza di base, nessuna rete sociale o welfare può bastare.

In definitiva, il 2026 ci consegna un mondo dove la felicità sembra sempre più legata alla capacità di disconnettersi dagli schermi per riconnettersi con le persone.