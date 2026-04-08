A Riccione nascono due pulli di Gufo Reale: un successo per la biodiversità a Oltremare 2.0 | FOTO

Il giardino zoologico Oltremare 2.0 di Riccione (RN) annuncia un evento di importante valore naturalistico: la nascita di due pulli di Gufo Reale (Bubo bubo). Il lieto evento è il coronamento di un lungo percorso di affiatamento, cura e monitoraggio costante, portato avanti dallo staff di falconieri e medici veterinari di Oltremare 2.0. Tutto ha avuto inizio qualche mese fa, quando un esemplare maschio (Goblin) e una femmina (Kuma) di Gufo Reale sono stati uniti all’interno della stessa voliera. Dopo una fase iniziale di reciproca conoscenza, la coppia ha dato il via ai classici e suggestivi rituali di corteggiamento, seguiti dalla deposizione delle uova. La femmina ha covato con dedizione per circa 34 giorni, un periodo delicatissimo durante il quale la privacy e la sicurezza della coppia sono state garantite da un sistema di monitoraggio video h24.

Grazie a una telecamera fissa collegata via web, i falconieri e lo staff veterinario hanno potuto sorvegliare ogni istante della cova, senza interferire con i ritmi naturali dei rapaci. La schiusa delle due uova, avvenuta con successo qualche settimana fa, ha rivelato due piccoli in ottima salute. I due pulli sono costantemente accuditi dalla madre e anche lo staff sta aiutando Kuma alla crescita dei piccoli. Ancora il loro sesso è ignoto: lo si scoprirà solo nelle prossime settimane.

Il Gufo Reale

Il Gufo Reale è uno dei più grandi rapaci notturni europeo, caratterizzato dai celebri ciuffi auricolari e dagli ipnotici occhi color arancio. Con un’apertura alare che può raggiungere i due metri, è un predatore all’apice della catena alimentare, fondamentale per l’equilibrio degli ecosistemi. Tuttavia, nonostante la sua maestosità, la specie è estremamente vulnerabile in natura. Ogni giorno i gufi affrontano minacce letali causate dall’uomo, dal bracconaggio all’uso di pesticidi e veleni che possono lasciare nelle prede dei rapaci, un accumulo di sostanze chimiche, che porta spesso alla sterilità o alla morte per avvelenamento.

Questa nascita al family edutainment park Oltremare 2.0 di Riccione non è solo un evento emozionante ma rappresenta una concreta vittoria per la biodiversità. “Questi piccoli diventeranno gli ambasciatori della loro specie – dichiara Patrizia Leardini, COO Costa Edutainment – Ci permetteranno di sensibilizzare il pubblico sull’importanza di tutelare tutti i rapaci e il loro habitat naturale. Attraverso la ricerca e il monitoraggio scientifico possiamo invertire la rotta del declino delle popolazioni selvatiche”.

I piccoli resteranno sotto osservazione in queste settimane, crescendo sotto la super visione del team di Oltremare 2.0, pronti a diventare i nuovi testimoni viventi della bellezza e della fragilità della natura.