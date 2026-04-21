Aereo si blocca in pista: voli rallentati a Malpensa

Un Boeing della compagnia American Airlines ha avuto dei problemi ai freni e si è bloccato sul raccordo della pista 35R dell'aeroporto di Malpensa

aereo generico
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © MeteoWeb

Problemi all’aeroporto di Malpensa nel pomeriggio di oggi. Intorno alle 15, un Boeing della compagnia American Airlines ha avuto dei problemi ai freni e si è bloccato sul raccordo della pista 35R, l’unica operativa perché sono in corso dei lavori. L’inconveniente ha portato a qualche rallentamento nel traffico aereo.Non c’è stato nessun caos, è già tutto tornato alla normalità, i voli stanno decollando e atterrando senza problemi“, assicurano fonti della SEA, la società che gestisce l’aeroporto.

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