Aeronautica Militare: due bambine in pericolo di vita trasportate d’urgenza dalla Sardegna e dalla Sicilia | FOTO

Si sono conclusi nel tardo pomeriggio di oggi due distinti trasporti sanitari d’urgenza in favore di due piccole pazienti in imminente pericolo di vita. I voli, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, sono stati autorizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. In particolare, il primo volo è stato effettuato con un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo ed ha trasferito una bimba di tre anni in imminente pericolo di vita e bisognosa di essere trasferita dal Presidio Ospedaliero Cliniche San Pietro di Sassari all’Ospedale Pediatrico “Gaslini” di Genova. L’attivazione dello speciale volo sanitario è avvenuta su richiesta della Prefettura di Sassari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell’Aeronautica Militare, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni.

Effettuate tutte le procedure necessarie, dopo aver imbarcato la piccola paziente ed un’equipe medica, il G650 è decollato dall’aeroporto di Alghero. Dopo l’atterraggio all’aeroporto di Genova, un’ambulanza ha provveduto al successivo trasporto della bimba verso la struttura ospedaliera genovese per il ricovero.

Il secondo trasporto

Mentre il primo trasporto era ancora in corso, una nuova richiesta di trasporto sanitario d’urgenza è pervenuta alla Sala Situazioni del Comando Squadra Aerea di Milano dalla Prefettura di Ragusa.

Questo secondo trasporto sanitario ha interessato una bambina di soli due anni che doveva essere trasferita d’urgenza dall’aeroporto di Comiso a Milano Linate. Per questo volo è stato impiegato un Falcon 900 del 31° Stormo.

Una volta giunto nello scalo aeroportuale lombardo la piccola paziente è stata trasferita con un ambulanza presso l’ospedale dei Bambini “Buzzi” di Milano.

Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. I Reparti di volo sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Ogni anno sono centinaia le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.