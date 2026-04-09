Afghanistan, si aggrava il bilancio delle inondazioni: colpite migliaia di case

Il numero di vittime in Afghanistan provocate dalle inondazioni e dalle frane, alimentate dalle forti piogge che colpiscono il Paese da marzo, è salito a 157. Lo ha riferito l’Autorità nazionale per la reazione ai disastri. “Dal 21 marzo a oggi, purtroppo, 157 persone hanno perso la vita, 229 sono rimaste ferite e altre nove risultano disperse in tutto il Paese a causa di piogge, inondazioni, nevicate, terremoti e frane“, ha scritto l’ente sul suo account su X. Secondo il portavoce dell’Autorità nazionale, Yousuf Hamad, le inondazioni hanno colpito un totale di 8.526 abitazioni. Questi fenomeni naturali hanno inoltre distrutto 372 chilometri di strade, migliaia di ettari di terreni agricoli e migliaia di alberi. Hamad ha rivelato che le inondazioni hanno colpito 7.504 famiglie afgane.