Allarme Meteo mondiale, NOAA eNASA avvertono: si sta formando un Super El Niño, verso un’anomalia climatica senza precedenti

L’equilibrio climatico del pianeta si trova nuovamente sull’orlo di una trasformazione radicale. Dopo un periodo dominato dalla presenza di La Niña, i modelli meteorologici più avanzati stanno delineando uno scenario che inquieta la comunità scientifica internazionale. Secondo quanto riportato recentemente dal Washington Post, le probabilità che si sviluppi un Super El Niño nel corso del 2026 sono in rapido aumento. Questo fenomeno, spesso definito dai meteorologi americani come Godzilla El Niño per la sua capacità di stravolgere i pattern atmosferici su scala globale, non è solo una variazione naturale, ma si inserisce in un contesto di riscaldamento antropico che ne amplifica ogni singolo effetto.

L’allarme degli esperti: un evento potenzialmente storico secondo la NOAA e la NASA

Le autorità scientifiche americane, guidate dal Climate Prediction Center della NOAA, stanno monitorando con estrema attenzione le anomalie termiche nel Pacifico Equatoriale. I dati indicano un passaggio estremamente rapido da una fase neutra a un riscaldamento profondo delle acque superficiali. La NASA ha già rilasciato avvisi riguardanti la ridistribuzione di calore e umidità, sottolineando come l’intensità di questo El Niño potrebbe superare quella dei grandi eventi del 1997-98 e del 2015-16. Quello che stiamo osservando è una risalita imponente di calore dall’oceano verso l’atmosfera, un processo che potrebbe rendere il 2026 e il successivo 2027 gli anni più caldi mai registrati nella storia delle osservazioni meteorologiche.

La meccanica del calore e il ruolo del Pacifico Equatoriale

Il motore di questa imminente crisi climatica risiede nelle acque dell’oceano più vasto del mondo. Normalmente, i venti alisei spingono le acque calde verso l’Indonesia, ma durante un Super El Niño, questi venti si indeboliscono o addirittura invertono la rotta. Questo permette a una gigantesca massa di acqua calda di spostarsi verso le coste del Sud America. Il fenomeno non si limita alla superficie, poiché le misurazioni mostrano un accumulo di energia termica anche nelle profondità oceaniche. Questa riserva di calore agisce come un serbatoio pronto a esplodere, influenzando la circolazione atmosferica globale e alterando il tragitto delle correnti a getto, che sono le vere “autostrade” dei sistemi perturbati.

Conseguenze globali tra alluvioni record e siccità devastanti

Le implicazioni di un Super El Niño di tale portata sono drammatiche e polarizzate. Mentre regioni come il sud degli Stati Uniti, il Perù e l’Ecuador devono prepararsi a precipitazioni estreme e inondazioni storiche, vaste aree del Sud-est asiatico, dell’Australia e del Brasile settentrionale rischiano di sprofondare in una siccità prolungata e catastrofica. Il Washington Post sottolinea un aspetto tecnico cruciale: un’atmosfera più calda ha una maggiore capacità di trattenere umidità, il che significa che quando piove, lo fa con una violenza senza precedenti. Questo scenario aumenta esponenzialmente il rischio di alluvioni lampo e fenomeni meteorologici violenti, complicando la gestione delle risorse idriche e la sicurezza delle infrastrutture.

L’impatto sul Mediterraneo e sul territorio italiano

Sebbene l’origine del fenomeno sia remota, le ripercussioni per l’Italia e il bacino del Mediterraneo sono tutt’altro che trascurabili. Gli appassionati di meteorologia sanno bene che un Super El Niño può alterare la stabilità dell’anticiclone africano. Per il 2026, qualora si confermasse questo scenario estremo, le proiezioni indicano un aumento della frequenza di ondate di calore estremo, specialmente nelle regioni del Sud e nelle isole maggiori, dove le notti tropicali potrebbero diventare la norma estiva. Al Nord, invece, il contrasto tra l’aria rovente subtropicale e le infiltrazioni instabili atlantiche potrebbe generare temporali violenti e grandinate di dimensioni eccezionali. Il Mar Mediterraneo, già surriscaldato, potrebbe fornire ulteriore energia a questi sistemi, rendendo il clima italiano sempre più simile a quello tropicale.