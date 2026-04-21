Allerta Meteo: 21 aprile con temporali e grandine, le regioni più a rischio da Nord a Sud

Una nuova fase di instabilità interessa l’Italia nella giornata di oggi martedì 21 aprile, con temporali anche intensi in progressivo spostamento dal Nord verso il Centro/Sud. Attese precipitazioni localmente forti, grandinate di piccole dimensioni e raffiche di vento, soprattutto lungo la Pianura Padana, l’Appennino e le regioni adriatiche. In considerazione della fase di maltempo attesa, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

Nel corso della giornata di oggi martedì 21 aprile 2026, “l’ingresso di una massa di aria più fredda in quota da nord favorisce condizioni di instabilità dapprima nelle aree del centro-nord e poi su tutto il versante Adriatico“, spiega PRETEMP. “Viene emesso un livello 0 per il nord Italia per temporali localizzati, ma anche intensi, specialmente sulla Pianura Padana orientale e l’Appennino Tosco-Emiliano. Il livello 0 si estende anche alle aree interne delle regioni centrali e sul versante Adriatico per temporali nella seconda metà della giornata. Saranno possibili precipitazioni intense e grandinate di piccole dimensioni (fino a 2 cm), oltre a raffiche di vento da moderate a forti. Non si escludono deboli temporali sporadici sulle Prealpi piemontesi in serata“.

Allerta Meteo per il Nord Italia, i dettagli

“Dopo il parziale indebolimento del campo di alta pressione che ha causato l’instabilità delle regioni centrali nel giorno precedente, l’ingresso di aria fredda da nord dà inizio a una nuova fase perturbata nelle regioni del nord“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Già nella notte sarà possibile l’innesco di convezione sulle pianure Venete e Lombarde nelle vicinanze delle Prealpi, in un ambiente a instabilità medio-bassa (picchi intorno a 500 J/Kg). Le celle tenderanno a evolversi verso ESE, con un progressivo spostamento del punto di innesco verso sud fra notte e mattina, seguendo la direzione di spostamento della massa d’aria più fredda in quota, andando a interessare le pianure e l’area pedecollinare dell’Emilia-Romagna, con un progressivo esaurimento nel mattino“.

Allerta Meteo per il Centro/Sud

Dalla tarda mattina “avrà inizio una seconda fase convettiva a partire dall’Appennino Tosco-Emiliano, con estensione maggiore sul versante meridionale, dove l’instabilità sarà maggiore (mentre nelle pianure e nell’area pedecollinare a nord l’instabilità sarà esigua a seguito dei temporali precedenti). Anche in questo caso l’evoluzione sarà in direzione ESE, in un contesto ad elevato DLS e instabilità sufficiente alla formazione di grandine di piccole dimensioni (fino a 2 cm)“. Un ulteriore avvio di attività convettiva è atteso “nelle Marche settentrionali, favorito dalla convergenze di correnti umide dall’Adriatico e venti in attraversamento dell’Appennino. I temporali seguiranno anche in questo caso la direzione prevalente SE dei venti in quota, con interessamento di aree via via più a sud, fino alla Puglia nel tardo pomeriggio/sera. Anche in questo caso sarà possibile grandine di piccole dimensioni“, conclude PRETEMP.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: