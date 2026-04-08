Allerta meteo alle Hawaii: nuovo rischio alluvioni dopo i danni record di marzo

Le Hawaii si preparano a una nuova ondata di maltempo estremo, con il rischio concreto di alluvioni lampo che potrebbero colpire l’intero stato tra mercoledì e venerdì. La situazione è particolarmente critica poiché l’arcipelago sta ancora tentando di riprendersi dalle tempeste devastanti dello scorso marzo, che hanno lasciato dietro di sé una scia di distruzione stimata in oltre un miliardo di dollari. Il Governatore Josh Green ha già attivato programmi di gestione dell’emergenza, mentre il suolo, ancora intriso d’acqua, non è in grado di assorbire ulteriori precipitazioni, aumentando esponenzialmente il pericolo di frane e smottamenti.

Il fenomeno del “Kona Low” e l’influenza di un super El Niño

Il responsabile di questa nuova minaccia è un sistema noto come Kona Low, una bassa pressione che inverte i normali venti alisei, portando piogge torrenziali sulle zone solitamente più secche delle isole. Tuttavia, quest’anno il fenomeno è amplificato da dinamiche climatiche globali. Gli esperti indicano che un fiume atmosferico, alimentato da un nascente schema di ciclonico nel Pacifico occidentale, sta convogliando enormi quantità di umidità tropicale verso le Hawaii. Questo scenario si inserisce nel contesto di un possibile super El Niño, un evento climatico raro che potrebbe rendere il 2026 uno degli anni più caldi e meteorologicamente instabili della storia recente.

La combinazione di queste forze atmosferiche sta portando a precipitazioni intense che superano i normali standard stagionali. Secondo le analisi climatologiche, il flusso di umidità verso l’arcipelago è aumentato costantemente negli ultimi decenni a causa del riscaldamento globale, rendendo gli eventi di pioggia estrema sulla Big Island e sulle altre isole maggiori sempre più frequenti e distruttivi.

Cronologia della tempesta: picchi di rischio tra giovedì e venerdì

Le previsioni indicano che le piogge inizieranno a intensificarsi nella giornata di mercoledì, colpendo inizialmente la Big Island e Maui. Tuttavia, il vero picco del rischio alluvionale è atteso tra giovedì sera e venerdì mattina, quando il sistema temporalesco si sposterà da ovest verso est, attraversando Kauai e Oahu. In queste aree sono attesi accumuli di pioggia compresi tra i 7 e i 15 centimetri, con punte localizzate che potrebbero superare i 20 centimetri, specialmente sui rilievi montuosi.

Il sindaco di Honolulu, Rick Blangiardi, ha espresso forte preoccupazione per la tenuta del territorio, sottolineando come molte comunità stiano ancora lavorando al ripristino della viabilità e alla pulizia dai detriti accumulati nelle settimane precedenti. Il rischio di chiusure stradali repentine e danni alle proprietà private è estremamente elevato, spingendo le autorità locali a emettere avvisi di evacuazione precauzionale per le zone più vulnerabili.

Impatto sulla salute pubblica e rischi ambientali a lungo termine

Oltre ai danni strutturali, le recenti inondazioni hanno sollevato serie preoccupazioni per la salute pubblica. Sulla North Shore, le autorità sanitarie hanno rilevato la presenza di patogeni pericolosi nel fango e nelle acque stagnanti. Sebbene le grandi quantità d’acqua possano diluire eventuali pesticidi agricoli, il pericolo di malattie batteriche come la leptospirosi rimane una minaccia reale per i residenti che entrano in contatto con i detriti dell’alluvione.

Le istituzioni scolastiche e i servizi di emergenza sono in stato di massima allerta, pronti a intervenire in un territorio che sembra non avere tregua. La resilienza delle Hawaii viene messa a dura prova da questa successione di eventi meteorologici estremi, che confermano la necessità di investire urgentemente in infrastrutture più robuste e in sistemi di drenaggio avanzati per contrastare gli effetti del cambiamento climatico.