Allerta Meteo, “attenzione in 3 regioni”: scatta l’allerta ESTOFEX per nubifragi e downburst

Le attuali proiezioni meteorologiche fornite dal Centro ESTOFEX per il periodo compreso tra le 8 di oggi mercoledì 15 e domani giovedì 16 aprile 2026 delineano un quadro di spiccata instabilità atmosferica su diversi settori dell’Europa meridionale e del bacino del Mediterraneo centrale. Un vortice depressionario di tipo “cut-off”, situato in prossimità della Sicilia, sta infatti contrastando il dominio anticiclonico presente sul resto del continente, attivando moti convettivi intensi lungo la fascia tirrenica della nostra penisola e sulle coste del Nord Africa. ESTOFEX segnala un’allerta di livello 1 che coinvolge specificamente le aree del basso Lazio e della Campania, dove la combinazione di elevata energia potenziale e umidità nei bassi strati favorirà la genesi di temporali organizzati capaci di produrre fenomeni estremi locali. Le precipitazioni più abbondanti sono attese tra l’Algeria nordorientale e la Tunisia nordoccidentale, dove l’interazione tra i flussi umidi e i rilievi montuosi dell’Atlante provocherà accumuli di pioggia eccezionali con il concreto rischio di alluvioni lampo.

Fenomeni intensi sul Tirreno: grandine e raffiche di vento

Nel Lazio e in Campania, i parametri atmosferici indicano valori di MUCAPE (energia potenziale disponibile per la convezione) che possono raggiungere i 1000 J/kg, supportati da un valore di DCAPE fino a 700 J/kg. Questi dati tecnici suggeriscono che i temporali in via di sviluppo avranno l’energia necessaria per generare grandine con diametri fino a 2 cm e violenti downburst, ovvero forti raffiche di vento discendenti associate ai nuclei temporaleschi. Anche la Sicilia occidentale sarà interessata da rovesci e temporali a lento movimento. Sebbene quest’area resti tecnicamente fuori dal livello 1 per una questione di marginalità, la scarsa velocità di spostamento delle celle temporalesche potrà causare accumuli di pioggia localmente significativi.

Pericolo flash flood in Nord Africa e instabilità nel Regno Unito

La situazione più critica sul fronte delle precipitazioni riguarda l’estremità nordorientale dell’Algeria e la Tunisia nordoccidentale. In queste zone, l’aria umida e instabile proveniente dal mare interagirà con i rilievi montuosi dell’Tell Atlas e dell’Aures, provocando piogge persistenti. Le stime indicano accumuli fino a 100 mm in sole 24 ore, un volume d’acqua che rende probabili le alluvioni lampo nelle aree vallive e urbane.

Parallelamente, sul quadrante nordoccidentale europeo, l’Irlanda e il Regno Unito affrontano un rischio differente legato a una massa d’aria post-frontale. Sebbene non sia stato emesso un livello di allerta formale, l’instabilità atmosferica potrebbe favorire la formazione di funnel cloud o brevi tornado, oltre a grandinate di piccole dimensioni (graupel). Questo rischio dovrebbe comunque attenuarsi drasticamente subito dopo il tramonto, con la perdita del riscaldamento diurno.

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