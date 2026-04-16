Allerta Meteo, domani rischio temporali in 3 aree d’Italia: il bollettino ESTOFEX

Il nuovo bollettino emesso dal Centro ESTOFEX per la giornata di domani venerdì 17 aprile 2026, valido fino alle 8 del giorno successivo, delinea un quadro atmosferico caratterizzato da una marcata dinamicità su diversi settori del continente e del bacino del Mediterraneo. L’analisi tecnica evidenzia lo spostamento di una profonda anomalia depressionaria che, muovendosi dal Nord Africa verso il quadrante nordorientale, innescherà condizioni di severo maltempo soprattutto tra la Turchia, Cipro e le coste del Medio Oriente. Qui la convergenza di masse d’aria umida e instabile porterà alla formazione di sistemi convettivi capaci di generare grandinate di rilevanti dimensioni, con chicchi che potrebbero raggiungere i 5 cm di diametro. Parallelamente a questo scenario di allerta di livello 1, l’alta pressione continua a dominare su gran parte del resto d’Europa, pur lasciando spazio a infiltrazioni fresche che alimenteranno l’instabilità in diverse zone della penisola italiana, dove la probabilità di fulminazioni risulta marcata.

Allerta Meteo ESTOFEX: fenomeni estremi nel Levante mediterraneo

Il Centro ESTOFEX ha diramato un’allerta di livello 1 per una vasta area che comprende la Turchia, Cipro, la Siria, il Libano e Israele. La preoccupazione principale riguarda la formazione di forti correnti ascensionali alimentate da un intenso getto subtropicale, che favoriranno lo sviluppo di temporali intensi. Oltre alla grandine di dimensioni eccezionali, il bollettino segnala il rischio di raffiche di vento discendenti particolarmente violente (downburst) e, localmente, piogge torrenziali dovute all’interazione tra l’umidità proveniente dal Mar Rosso e l’orografia complessa della Turchia meridionale.

Instabilità in Italia: le 3 zone a rischio

Nonostante l’assenza di un livello di allerta specifico per fenomeni estremi, la mappa di previsione evidenzia 3 aree ben distinte del territorio italiano dove lo sviluppo di temporali è considerato probabile. Queste zone sono caratterizzate da un rischio di fulminazioni che oscilla tra il 15% e il 50%, segnale di un’atmosfera localmente instabile dovuta a contrasti termici pomeridiani.

La prima area interessa l’arco alpino e le zone pedemontane tra il Piemonte e la Lombardia. Un secondo nucleo di instabilità è previsto sulla Sardegna, in particolare lungo i settori interni e montuosi della Barbagia. La zona più estesa riguarda il Centro/Sud, coinvolgendo un’ampia fascia che parte dal Lazio e l’Abruzzo e si estende verso la Puglia, la Basilicata e la Calabria. In questo quadrante, i temporali si svilupperanno principalmente lungo i rilievi.

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