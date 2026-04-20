Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani forti temporali, “fenomeni persistenti e organizzati” in 2 zone

Allerta meteo per temporali domani 21 aprile 2026 in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo per alcune aree del territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani. Di seguito il bollettino completo con tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

“Allerta GIALLA per temporali nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN“. Per martedì 21 aprile “si prevedono precipitazioni diffuse su tutto il territorio regionale, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità. I fenomeni risulteranno più persistenti e organizzati sulla pianura centro-orientale e lungo i rilievi, con possibili effetti e danni associati; saranno invece più localizzati nel resto della regione“, si legge nel bollettino. “Non si escludono rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua che in maniera puntuale potrebbero superare la soglia 1 e occasionali fenomeni franosi con ruscellamenti sui versanti“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.