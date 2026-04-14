Allerta Meteo Emilia Romagna, domani possibili piogge intense: attenzione a frane e piene

Arpae e Protezione Civile regionale dell’Emilia Romagna hanno diramato un’allerta meteo gialla per frane e piene dei corsi minori, valida per tutta la giornata di domani, mercoledì 15 aprile. “Per la giornata di mercoledì 15 aprile non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell’allertamento. Tuttavia non si esclude la possibilità di precipitazioni localmente intense, anche a carattere di rovescio temporalesco, più probabili sul settore orientale”, si legge nel bollettino di allerta. “Nelle aree collinari e di media montagna, anche a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti, saranno possibili residui e localizzati fenomeni franosi su versanti particolarmente fragili, ruscellamenti ed innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore”, riporta il bollettino.

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