Allerta Meteo Emilia-Romagna: torna il maltempo, domani temporali e vento forte

Allerta meteo per temporali in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo per alcune aree del territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani 13 aprile 2026. Di seguito il bollettino completo con tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

Per la giornata di domani lunedì 13 aprile “sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti sul settore centro-orientale, con possibili effetti e danni associati“, riporta il bollettino. “Inoltre non si escludono venti forti (50-61 Km/h) da est-nord-est con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.