Allerta Meteo, ESTOFEX lancia l’allarme nubifragi e grandine: ecco le aree d’Italia più a rischio

L’Italia si prepara ad affrontare una fase di spiccato maltempo a causa dell’avvicinamento di un insidioso vortice di bassa pressione proveniente dai quadranti sud-occidentali. Il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha diramato un bollettino di allerta valido dalle 8 di oggi martedì 14 alle 8 di domani mercoledì 15 aprile 2026, evidenziando il rischio concreto di fenomeni temporaleschi di forte intensità. L’attenzione dei previsori è focalizzata su una complessa dinamica atmosferica in grado di innescare celle temporalesche improvvise, alimentate da aria umida e tassi di instabilità moderati. Questa configurazione barica richiede particolare attenzione, poiché i fenomeni potrebbero rapidamente assumere carattere di nubifragio, accompagnati da grandinate e vento forte. La mappa ESTOFEX (in coda all’articolo) indica chiaramente le specifiche aree italiane maggiormente esposte a queste criticità meteo.

Allerta Livello 1 in Sicilia: rischio grandine grossa e forti piogge

L’area meridionale del Paese, in particolare la Sicilia, è tra le zone maggiormente attenzionate da ESTOFEX, che ha emesso un’allerta di livello 1. L’avvicinamento della “goccia fredda” (cut-off) da Ovest/Sud-Ovest determinerà condizioni ideali per la formazione di temporali intensi. Nella fase iniziale dello sviluppo convettivo, le celle temporalesche potrebbero generare grandine di grosse dimensioni e violente raffiche di vento. Con il passare delle ore, i temporali tenderanno a unirsi in sistemi più organizzati (cluster), portando rovesci molto abbondanti. ESOFEX segnala che durante la notte tra il 14 e il 15 aprile il rischio di precipitazioni estreme potrebbe aumentare sensibilmente sulla Sicilia nordoccidentale: le correnti in quota tenderanno a indebolirsi in prossimità del centro del vortice, causando un blocco dei temporali che potrebbero scaricare ingenti quantità di pioggia sulle stesse zone per diverse ore.

Focus sul Centro Italia: attenzione agli accumuli pluviometrici

Un secondo livello 1 di allerta è stato emesso per diverse aree dell’Italia centrale, con un focus particolare su Toscana, Umbria e Marche. In questi settori, durante le ore diurne, assisteremo allo sviluppo di temporali sparsi capaci di produrre abbondanti quantità di grandine di piccole dimensioni e raffiche di vento. Il pericolo principale per queste regioni è rappresentato dall’orografia del territorio. I temporali, già caratterizzati da un movimento lento, potrebbero letteralmente bloccarsi a ridosso dei rilievi. Questa stazionarietà dei fenomeni rischia di generare accumuli pluviometrici localmente elevati, con stime di 50-80 mm di pioggia concentrati in sole 6 ore, aumentando esponenzialmente il rischio di criticità idrogeologiche ed alluvioni lampo.

Peggioramento notturno sulla Campania

Il bollettino dedica una nota specifica anche all’area di Napoli e alle zone limitrofe della Campania. Sebbene non sia stato emesso un livello 1 ufficiale per via di un wind shear (la variazione del vento con la quota) più debole, durante la notte ci si attende il transito di un esteso sistema temporalesco. Le dinamiche interne a questo ammasso convettivo saranno sufficienti per scatenare forti raffiche di vento, grandinate e rovesci di pioggia isolati ma intensi, rendendo necessaria la dovuta cautela anche in questo settore tirrenico.

Allerta Meteo ESTOFEX, la mappa

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: