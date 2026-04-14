Allerta Meteo, “forte maltempo in una regione fino a domani”: avviso dell’Aeronautica Militare

Allerta meteo fino a domani mercoledì 15 aprile 2026 in una regione del Paese per “precipitazioni intense, a prevalente carattere temporalesco, accompagnate da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento“: il vortice ciclonico responsabile della fase di maltempo che ha investito gran parte dell’Italia nei giorni scorsi, continuerà infatti a fare sentire i suoi effetti. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 14 aprile 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, il bollettino dell’Aeronautica Militare emesso oggi 14 aprile

Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 14 del 14/04/26: “Si prevedono fino alle prime ore di domani, mercoledì 15 aprile 2026, precipitazioni intense, a prevalente carattere temporalesco sulla Sicilia, accompagnate da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: