Allerta Meteo: forte maltempo per 36 ore con violenti temporali, poi l’irruzione polare del 1° maggio riporta l’inverno in mezza Italia

L’attuale scenario meteorologico sull’Europa sta per subire uno scossone di proporzioni straordinarie, portando l’Italia e gran parte del comparto sud-orientale del continente a vivere una fase climatica totalmente fuori stagione. Ci troviamo alla vigilia di un evento epocale che vedrà il Mediterraneo diventare il teatro di uno scontro tra masse d’aria radicalmente diverse. Mentre la primavera sembrava ormai consolidata, una massiccia irruzione polare di origine russa si sta preparando a piombare verso latitudini meridionali, determinando una configurazione che solitamente osserviamo nel cuore di gennaio. Questa ondata di freddo intenso non si limiterà a lambire il nostro Paese, ma colpirà con inaudita violenza i Balcani e l’area carpatica, spingendosi fino alle coste della Grecia e della Turchia, dove la neve farà la sua comparsa in modo coreografico e minaccioso proprio nel cuore della primavera.

Il meccanismo dei temporali pomeridiani e i forti contrasti termici al Nord

Nella giornata odierna, l’atmosfera sta già dando i primi segnali di una forte instabilità atmosferica che interessa principalmente le regioni settentrionali. Il Nord Italia è infatti bersaglio di forti temporali pomeridiani che si manifestano con particolare violenza sotto forma di nubifragi localizzati e improvvise grandinate. Questi fenomeni non sono casuali, ma derivano da complessi meccanismi dinamici legati ai forti contrasti termici tra le diverse masse d’aria. In questi giorni, i bassi strati dell’atmosfera hanno accumulato una notevole quantità di calore latente a causa del soleggiamento primaverile. L’arrivo di aria più fresca in quota, che funge da avanguardia al nucleo polare in avvicinamento da Nord-Est, agisce come una miccia. L’aria calda e umida, essendo più leggera, viene sollevata forzatamente verso l’alto, condensando rapidamente e dando origine a imponenti nubi a sviluppo verticale, i cumulonembi, capaci di scaricare al suolo ingenti quantità d’acqua e chicchi di ghiaccio in brevissimo tempo.

La svolta di giovedì 30 aprile tra venti di Bora e crollo termico

La vera escalation del maltempo inizierà domani, giovedì 30 aprile, quando la porta della valle del Rodano e quella di Trieste si apriranno all’ingresso di correnti decisamente più fredde. La giornata sarà caratterizzata da una recrudescenza del maltempo al Centro/Sud, con piogge sparse e temporali che si sposteranno verso le regioni meridionali. Un elemento dominante sarà l’attivazione di venti impetuosi: si attende una forte Bora su Trieste che soffierà con raffiche violente, mentre lungo tutto il versante adriatico e nelle zone interne del Centro/Sud si imporranno intensi venti di grecale. Questo rimescolamento d’aria provocherà un primo e significativo crollo delle temperature, che inizieranno a scendere vertiginosamente a partire dal tardo pomeriggio e dalla serata, segnando ufficialmente l’inizio del passaggio dalla primavera al rigore invernale.

Un 1° maggio invernale con temperature record e maltempo al Sud

La giornata di venerdì 1 maggio, tradizionalmente dedicata alla Festa del Lavoro e caratterizzata da attività all’aperto, vedrà un radicale stravolgimento delle abitudini degli italiani. Quello che dovrebbe essere il giorno delle grigliate e dei primi bagni al mare si trasformerà in una giornata dal sapore pienamente invernale per gran parte della penisola. L’irruzione di freddo colpirà duramente il Centro e il Sud, con le regioni adriatiche che si troveranno in prima linea. Tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, il termometro scenderà fino a valori di 10°C sotto le medie del periodo, portando un clima tipico del mese di gennaio. Anche il resto del Meridione sarà coinvolto, con piogge persistenti che bagneranno la Calabria e la Sicilia, e condizioni di spiccata instabilità in Basilicata e Campania. Al contrario, il Nord-Ovest, protetto dall’arco alpino, rimarrà ai margini di questa ondata, godendo di cieli più limpidi ma in un contesto termico comunque frizzante.

La cartina sinottica del modello europeo ECMWF illustra i confini dell’ondata di freddo proveniente dalla Russia verso l’Italia all’alba di venerdì 1 maggio:

Le anomalie termiche previste per venerdì mattina in Europa dallo stesso modello europeo ECMWF: gelo record sui Balcani, tutta Italia abbondantemente sottomedia:

L’ondata di gelo epocale sui Balcani e la neve tra Istanbul e Atene

Mentre l’Italia vivrà il suo ritorno all’inverno, l’Europa sud-orientale si prepara a fronteggiare un evento meteorologico che entrerà negli annali. L’ondata di gelo, dopo aver attraversato la Russia e l’Ucraina, colpirà con violenza la Romania e la Bulgaria, per poi tuffarsi nel Mar Egeo. Entro sabato 2 maggio, ci aspettiamo condizioni di vero e proprio gelo con bufere di neve che colpiranno la Turchia e la Grecia. La neve cadrà a quote bassissime, arrivando a lambire le porte di metropoli come Istanbul e Atene, in un contesto di record di freddo mai visti prima in questo periodo dell’anno. La configurazione barica spingerà il nucleo gelido direttamente verso il Mediterraneo orientale, lasciando l’Italia sul bordo occidentale di questa colata, posizione che tuttavia basterà a mantenere un clima rigido su tutte le nostre regioni orientali e meridionali per l’intero fine settimana.

La stessa mappa sinottica del modello europeo ECMWF già vista per il 1° maggio, per la giornata successiva. Sabato 2 maggio il freddo si spinge più a Sud nel Mediterraneo, colpendo in modo più diretto il Sud Italia e sfondando sulla Sicilia:

La relativa cartina di ECMWF con le anomalie termiche previste per sabato 2 maggio conferma come sarà la giornata del picco del freddo. L’anomalia si estende dagli Urali, nel cuore della Russia, fino alla Libia, nel nord Africa, portando temperature di oltre 10°C inferiori alle medie del periodo in Grecia. Molto freddo anche al Sud Italia. L’intero Stivale rimane per il secondo giorno consecutivo sottomedia dalle Alpi alle isole minori del Canale di Sicilia:

Il meteo del weekend tra residui freddi e cieli sereni

Il fine settimana si aprirà con una situazione di graduale miglioramento sul fronte delle precipitazioni, ma il freddo non abbandonerà facilmente la nostra penisola. Sabato 2 maggio il sole tornerà a splendere su gran parte del territorio nazionale grazie a un aumento della pressione atmosferica, ma le correnti settentrionali continueranno a mantenere le temperature massime su valori piuttosto contenuti. La vera criticità del weekend sarà rappresentata dalle temperature minime di domenica mattina, che risulteranno eccezionalmente basse per maggio. In presenza di cieli sereni e assenza di vento, il fenomeno dell’irraggiamento notturno favorirà un ulteriore calo termico, portando valori vicini allo zero anche in pianura in alcune zone del Centro-Nord e mantenendo un clima tipicamente invernale su tutto il versante adriatico e al Sud, dove la sensazione di freddo sarà accentuata dalla ventilazione residua.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

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Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: