Allerta Meteo, giovedì a 2 volti tra sole e improvvisi temporali pomeridiani: le regioni nel mirino

Una vasta area di bassa pressione continua a influenzare il tempo sull’Italia, favorendo lo sviluppo di rovesci e temporali a tratti intensi. Nel corso della giornata sono attesi fenomeni sparsi, localmente accompagnati da grandinate, forti raffiche di vento e possibili trombe marine, soprattutto tra Sud e Sicilia, mentre sulle zone interne e montuose si alterneranno fasi instabili e brevi schiarite. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

“Il cut-off in quota che da qualche giorno interessa buona parte della Penisola, tenderà ad evolvere lentamente verso Sud continuando a mantenere instabilità in prevalenza sul centro-sud Italia, con attività temporalesca sparsa che nelle ore notturne sarà più frequente sui mari meridionali e in quelle diurne sulle zone interne e del settore appenninico centro-meridionale. Qualche locale temporale di breve durata non si esclude, nelle ore pomeridiane, sull’arco alpino centro-orientale“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Viene assegnato un ampio Livello 0 dalle zone interne del centro a quelle meridionali includendo la Sardegna interna per forti piogge concentrate, che potranno essere più consistenti sul Sud della Calabria e sulla Sicilia, grandinate in genere di piccole dimensioni ma talora con deposito al suolo, intense raffiche di vento e trombe marine. Un secondo livello 0 viene emesso per l’arco alpino centro-orientale in merito a brevi rovesci e isolate grandinate di piccole dimensioni limitatamente alle ore pomeridiane“.

Allerta Meteo aree Livello 0 Centro/Sud Italia

“L’azione del cut-off, sebbene in indebolimento, manterrà ancora alternanza di rovesci e temporali con fasi relativamente stabili, in particolare sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia, laddove sarà più efficace la componente ciclonica dei flussi in quota in associazione a una massa d’aria ancora alquanto umida e instabile (PWAT ancora significativa e tra 28 e 30 mm), i cui effetti saranno amplificati dalla locale orografia. L’organizzazione dei sistemi convettivi sarà favorevole a strutture multicellulari in genere di tipo cluster, ma senza escludere qualche QLCS, lungo boundary di basso livello, espressamente tra flussi nord-occidentali e nord-orientali modulati dai profili costieri“, prosegue PRETEMP. Nelle ore pomeridiane “l’irraggiamento solare associato alla presenza di aria ancora fredda in quota potrà essere all’origine di convezione irregolare e sparsa su tutte le zone interne e i rilievi, con associate forti piogge, grandine di piccole dimensioni ma con possibili accumuli al suolo e qualche tromba marina sulle aree marittime e costiere. I valori di CAPE e Shear alquanto modesti suggeriscono una modesta organizzazione dei sistemi con prevalenza della modalità cluster“.

Aree Livello 0 Alpi centro-orientali

Su questa zona “l’efficace irraggiamento diurno unitamente alla residua presenza di aria fredda in quota determinerà un incremento del gradiente termico verticale nelle ore pomeridiane, con il lifting orografico che, unitamente a modesti accumuli di CAPE, potrà condurre a locali e brevi temporali esclusivamente di tipo orografico e a celle singole o piccoli cluster. Saranno associati brevi ma forti rovesci di pioggia e isolate grandinate di piccole dimensioni, con tendenza ad esaurimento dei fenomeni dopo il tramonto“, conclude PRETEMP.

Allerta Meteo: la mappa PRETEMP

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: