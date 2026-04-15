Allerta Meteo, il Ciclone Afro-Mediterraneo scatena temporali estremi nel pomeriggio: tuoni come bombe da Roma a Trapani | LIVE

In queste ore il cuore pulsante del maltempo è rappresentato dal Ciclone Afro-Mediterraneo Ulla, una struttura depressionaria di rara potenza che si è posizionata esattamente sulla Sicilia occidentale. Le immagini che giungono dai satelliti meteo sono tanto affascinanti quanto inquietanti poichè mostrano un bellissimo e definito ricciolo visibile dallo spazio, situato al largo di Trapani e Palermo. Questa spirale di nubi sta ruotando vorticosamente su se stessa, agendo come un vero e proprio motore che richiama aria umida e instabile, innescando una fenomenologia violenta che sta risalendo verso nord, colpendo duramente gran parte del bacino del Mediterraneo centrale.

Il Lazio sotto scacco: diluvi, grandine e tuoni come esplosioni

La furia della tempesta non sta risparmiando il Centro Italia, alimentata costantemente dall’energia proveniente dal Tirreno. Nel Lazio la situazione è critica, in particolare nell’area del Pontino e vicino a Latina, dove fino ad Aprilia si sta registrando quello che molti hanno definito un vero e proprio diluvio universale. I residenti riportano tuoni forti come bombe, segnale di una attività elettrica straordinaria, accompagnati da una fitta caduta di grandine di medie dimensioni. La viabilità è in ginocchio: la strada Nettunense è attualmente risultata impraticabile in più punti nel tratto compreso tra Aprilia e Anzio, rendendo gli spostamenti estremamente pericolosi. Mentre la cella temporalesca continua a scaricare acqua, i forti temporali stanno risalendo con prepotenza anche verso Roma, minacciando la Capitale con allagamenti improvvisi.

L’assedio di Ulla alle isole e al Sud: nubifragi da Trapani a Catania

Se il Lazio piange, la Sicilia non ride affatto, essendo proprio nel raggio d’azione diretto del nucleo di Ulla. Si segnalano pesanti nubifragi a Trapani e alle Isole Egadi, dove la forza delle precipitazioni sta mettendo a dura prova il territorio. Anche Palermo sta vivendo ore di forte maltempo, un’eredità diretta dei nubifragi della scorsa notte che hanno già saturato il suolo. La perturbazione non si ferma però alla fascia occidentale, poichè temporali intensi si stanno abbattendo anche su Catania, sulla Calabria jonica e hanno raggiunto persino la Sardegna con precipitazioni su Cagliari. Il maltempo ha ormai valicato gli Appennini, portando piogge diffuse in Puglia, Abruzzo e lungo le coste delle Marche, delineando un quadro meteorologico di totale instabilità nazionale.

Temperature da brividi: un 15 aprile dalle sembianze invernali

Ciò che rende questo evento meteorologico ancora più insolito è l’aspetto termico, con un clima fresco e pungente che sembra appartenere a un mese di febbraio più che alla metà di primavera. Oggi, 15 aprile, le colonnine di mercurio segnano valori incredibilmente bassi per il periodo in pieno giorno. A Lavinio (Anzio) si registrano appena +14°C, mentre a Bari e Ancona non si superano i +15°C. Il dato più impressionante arriva però proprio dalla Sicilia, con Trapani ferma a soli +12°C sotto la pioggia battente. Questi dati confermano l’eccezionalità del Ciclone Afro-Mediterraneo Ulla, capace di trascinare aria fredda direttamente sopra le regioni colpite dal maltempo.

L’evoluzione delle prossime ore e il miglioramento atteso per domani

Siamo attualmente nel pieno del clou del ciclone, vivendo un pomeriggio di maltempo estremo che sta mettendo alla prova la resilienza delle infrastrutture italiane. La configurazione barica di Ulla è tale da garantire ancora ore di piogge torrenziali e venti forti, ma fortunatamente la fase più acuta ha i minuti contati. Le previsioni indicano infatti che a partire da domani il vortice inizierà finalmente ad allontanarsi verso est, perdendo gradualmente potenza e lasciando spazio a un atteso miglioramento meteo. Nonostante la tregua in arrivo, resta l’allerta per le possibili criticità idrogeologiche residue, figlie di una giornata che resterà negli annali per la violenza dei suoi fenomeni.

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