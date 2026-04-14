Allerta Meteo, il Ciclone Afro-Mediterraneo si sposta verso la Sicilia: stasera e domani i fenomeni più estremi al Centro/Sud

L’attuale scenario meteorologico sull’Italia è dominato da una profonda configurazione ciclonica che sta mettendo a dura prova la tenuta idrogeologica di diverse regioni. Il Ciclone Afro-Mediterraneo, ufficialmente denominato Ulla, ha iniziato la sua manovra di posizionamento strategico nel cuore del Mar Tirreno, segnando l’inizio di una fase di maltempo particolarmente severo. Questo sistema di bassa pressione, alimentato da correnti instabili e umide, sta entrando proprio in queste ore nella sua fase clou, spostando il suo asse d’azione verso le latitudini più meridionali del Paese. L’energia in gioco è notevole e si manifesta attraverso una ventilazione intensa e precipitazioni che assumono carattere di eccezionalità per intensità e accumuli previsti nel breve termine.

La tempesta Ulla flagella la Sardegna e il Centro Italia nel pomeriggio

Nel corso di questo pomeriggio, l’attenzione meteorologica è rivolta principalmente alla Sardegna e alle regioni del Centro Italia, dove la tempesta sta innescando una serie di forti temporali a causa del contrasto termico tra l’aria preesistente e quella più fresca richiamata dal vortice. Le nubi si fanno sempre più minacciose lungo la fascia tirrenica, colpendo con particolare insistenza il Lazio e le zone interne appenniniche. Questi fenomeni non si limiteranno a semplici piogge, ma saranno caratterizzati da una spiccata attività elettrica e possibili grandinate locali. La perturbazione agisce come un vero e proprio motore atmosferico, pompando instabilità verso l’interno e rendendo il pomeriggio odierno estremamente critico per chi si trova all’aperto o in viaggio nelle aree interessate.

Focus sulla Sicilia: nubifragi imminenti su Trapani, Agrigento e Palermo

Il vero cuore dell’emergenza si sposterà progressivamente verso il basso Tirreno, con la Sicilia che si prepara a vivere una serata e una notte di altissima tensione. La dinamica del Ciclone Afro-Mediterraneo prevede un’intensificazione dei flussi umidi proprio contro le coste occidentali e settentrionali dell’isola. Gli esperti segnalano il rischio concreto di nubifragi persistenti che colpiranno duramente le province di Trapani, Agrigento e Palermo. In queste zone, la convergenza dei venti favorirà la formazione di sistemi temporaleschi autorigeneranti capaci di scaricare al suolo ingenti quantità d’acqua in poche ore. La popolazione è invitata alla massima prudenza, poiché i fenomeni più estremi sono attesi proprio tra la serata odierna e le prime luci dell’alba, con potenziali criticità per la rete stradale e i corsi d’acqua minori.

Mercoledì 15 aprile: maltempo diffuso al Centro/Sud e miglioramento al Nord

La giornata di domani, mercoledì 15 aprile, segnerà una netta divisione meteorologica all’interno della penisola italiana. Mentre al Settentrione si assisterà a un progressivo e deciso miglioramento con schiarite sempre più ampie, il quadro peggiorerà duramente in tutto il Centro/Sud. Il cuore della depressione si sposterà dalla zona tra la Sardegna e il Tirreno direttamente verso la Sicilia, agendo come un magnete per l’instabilità. Sarà una giornata caratterizzata da forte maltempo che coinvolgerà senza sosta Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e, ovviamente, ancora la Sicilia. Particolare attenzione andrà prestata al Lazio e alla regione siciliana, dove sono attesi temporali molto forti, ma la vigilanza resterà alta anche in Sardegna per residue celle temporalesche di forte intensità.

Cielo plumbeo e sabbia del Sahara: un’atmosfera surreale sull’Italia

Oltre alla pioggia e al vento, l’elemento distintivo di questa ondata di maltempo è la massiccia presenza di sabbia del Sahara in sospensione nell’atmosfera. Il richiamo di correnti sciroccali associato al passaggio di Ulla ha trasportato enormi quantità di pulviscolo desertico, che ha già avvolto tutto il Paese conferendo al cielo una colorazione giallastra e lattiginosa. Questa polvere rimarrà ancora sospesa nell’aria per gran parte della settimana, depositandosi al suolo insieme alle precipitazioni e rendendo le superfici visibilmente sporche. Nonostante la pioggia lavi l’atmosfera, il ricircolo di correnti calde meridionali continuerà a mantenere alta la concentrazione di particolato fino a quando il sistema ciclonico non avrà completato il suo passaggio verso oriente.

Il Ciclone si allontanerà verso i Balcani mentre sul Nord Italia tornerà l’Anticiclone

A partire da dopodomani, giovedì 16 aprile, si assisterà a un graduale cambio della circolazione a scala europea. Il Ciclone Afro-Mediterraneo inizierà a perdere forza sulla nostra penisola spostandosi verso la Grecia e la Turchia, lasciando spazio a un progressivo aumento della pressione atmosferica. L’arrivo di un nuovo Anticiclone garantirà condizioni di sole e un clima mite su tutte le regioni del Nord, dove la primavera tornerà a mostrare il suo volto più gradevole. Tuttavia, il Sud e parte delle zone centrali dovranno ancora fare i conti con una residua instabilità che si trascinerà verso il weekend. In queste aree saranno frequenti i forti temporali pomeridiani, specialmente nelle zone interne, con possibili sconfinamenti localizzati verso le coste e le pianure adiacenti, prima di un definitivo consolidamento del bel tempo atteso per la fine della settimana.

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