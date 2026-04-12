Allerta Meteo, il Ciclone Afro-Mediterraneo Ulla piomba sull’Italia: forte scirocco, nubi a tappeto e tanta sabbia del Sahara. Maltempo estremo da stasera

Oggi, domenica 12 aprile, il panorama meteorologico italiano ha subito una trasformazione radicale che mette definitivamente fine a un lungo periodo di stabilità. Dopo ben sette giorni dominati da un Anticiclone Sub-Tropicale che aveva regalato un anticipo d’estate con cieli limpidi e temperature ben oltre la norma, l’alta pressione è ufficialmente tramontata, lasciando spazio a una configurazione decisamente più inquietante. L’intero Paese si sveglia sotto un cielo plumbeo e minaccioso, segnando l’ingresso prepotente del Ciclone Afro-Mediterraneo sul nostro territorio. Questa struttura ciclonica ha scacciato via il bel tempo, portando con sé un peggioramento che non si limiterà a qualche nuvola passeggera, ma che rappresenta un vero e proprio ribaltamento stagionale.

Lo sguardo dal satellite rivela l’occhio della tempesta sull’Algeria

Le spettacolari immagini satellitari ricevute nelle ultime ore non lasciano spazio a dubbi sulla potenza di questa perturbazione. È chiaramente visibile l’occhio del ciclone posizionato attualmente sull’Algeria, una vorticosa struttura depressionaria che sta già iniziando la sua risalita verso le nostre latitudini. Questa tempesta, originatasi nel cuore del Nord Africa, è destinata a risalire l’Italia intera nei prossimi giorni, portando con sé non solo piogge intense, ma anche una massiccia quantità di sabbia del Sahara. Questo pulviscolo desertico sta già avvolgendo il nostro Paese da Nord a Sud, rendendo l’atmosfera lattiginosa e opaca, riducendo drasticamente il soleggiamento e conferendo al cielo quelle tonalità giallastre tipiche delle più intense avvezioni sahariane.

Crollo termico e contrasti geografici tra Nord e Sud

Il netto calo delle temperature è la conseguenza più immediata di questo cambio di scenario. Se fino a ieri gran parte d’Italia godeva di massime stabili sui +25°C, oggi la situazione è drasticamente diversa, con quasi tutto il Centro e il Nord che restano abbondantemente sotto i +20°C in pieno giorno. Tuttavia, la complessa orografia italiana e la natura delle correnti di scirocco stanno creando delle eccezioni localizzate al Sud. Grazie all’effetto favonio, ovvero il riscaldamento dell’aria che discende dai rilievi, alcune città sottovento alle correnti meridionali riescono ancora a superare la soglia dei venti gradi. In questo contesto troviamo Palermo con +25°C, seguita da Salerno a +23°C, mentre Napoli e Cagliari si attestano sui +21°C, valori che comunque dipendono esclusivamente dalle condizioni orografiche locali.

Il forte vento di scirocco si intensificherà ulteriormente nelle prossime ore in tutto il Centro/Sud diventando impetuoso tra stasera e domattina in Sicilia, Calabria e sull’Adriatico:

Allerta meteo per le prossime ore tra supercelle e rischio tornado

L’attenzione dei meteorologi è ora massima per l’evoluzione attesa tra la serata di oggi e la giornata di domani, quando il nucleo più instabile del ciclone impatterà sulle regioni settentrionali e centrali. Il forte contrasto termico tra l’aria calda preesistente e l’avanguardia perturbata potrebbe generare fenomeni di estrema violenza. Sono previsti forti temporali caratterizzati dallo sviluppo di supercelle, strutture temporalesche rotanti capaci di produrre intense grandinate con chicchi di grosse dimensioni. La preoccupazione maggiore riguarda però il rischio di fenomeni vorticosi, con la possibilità concreta che si formino dei tornado nelle zone di pianura e lungo le coste più esposte, dove l’energia in gioco sarà elevatissima a causa dei venti di scirocco sostenuti.

Domani, lunedì 13 aprile, sarà la giornata peggiore con il Ciclone Afro-Mediterraneo (ufficialmente denominato Ulla) posizionarsi sulla Sardegna settentrionale, alimentando forte maltempo proprio nell’Italia del Nord:

Il fenomeno della neve rosa sulle Alpi per il carico di polveri sahariane

Un risvolto estremamente suggestivo ma allo stesso tempo emblematico della potenza di questo richiamo africano riguarda le nostre montagne. È prevista infatti una neve abbondante sulle Alpi, che però presenterà una colorazione decisamente insolita: si tratterà di neve rosa. Questo fenomeno è causato dall’enorme concentrazione di sabbia del Sahara sospesa in alta atmosfera. Il meccanismo scientifico è molto preciso, in quanto i minuscoli grani di polvere minerale, ricchi di ossidi di ferro, fungono da nuclei di condensazione attorno ai quali si formano i cristalli di ghiaccio. In alternativa, il fiocco di neve già formato cattura le particelle di sabbia durante la sua caduta verso il suolo tramite un processo chiamato scavenging. Tale dinamica porterà accumuli significativi in quota, con la quota neve che si attesterà mediamente oltre i 1.300 – 1.500 metri, regalando ai ghiacciai una stratificazione cromatica che vira dall’ocra al rosato.

Le precipitazioni previste sull’Italia nel pomeriggio-sera di domani, lunedì 13 aprile, dal modello Moloch del CNR:

Il maltempo si sposta verso il Meridione per una settimana di piogge

Mentre il Settentrione affronterà la fase più acuta tra poche ore, il destino meteorologico del Sud Italia inizierà a cambiare radicalmente a partire da martedì. Il Ciclone Afro-Mediterraneo non sarà un fenomeno rapido, ma è destinato a stazionare e traslare lentamente verso le regioni meridionali, dove il maltempo si stabilizzerà per l’intera settimana. Le piogge diventeranno persistenti e localmente abbondanti, mettendo definitivamente in archivio la parentesi di caldo precoce. Sarà dunque una settimana di autunno inoltrato in piena primavera, durante la quale l’ombrello diventerà l’accessorio indispensabile per tutti gli italiani, mentre il calo termico si farà sentire in modo ancora più uniforme non appena le correnti fredde sostituiranno definitivamente i flussi africani.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: