Allerta Meteo, il Ciclone Ulla e l’assalto della Sabbia del Sahara: l’Italia divisa tra maltempo estremo e una cappa di polvere gialla

L’attuale scenario meteorologico sull’Italia è dominato da una configurazione di estrema potenza, scaturita dalla formazione del Ciclone Afro-Mediterraneo ufficialmente denominato Ulla dall’Istituto meteorologico dell’Università di Berlino. Questo profondo vortice di bassa pressione si trova attualmente posizionato con il suo centro motore proprio sulla Sardegna, fungendo da perno per una risalita massiccia di correnti instabili e cariche di detriti atmosferici. La caratteristica più spettacolare e al contempo inquietante di questa perturbazione è l’immensa quantità di sabbia del Sahara che ha risalito il Mediterraneo, avvolgendo le regioni meridionali in un’atmosfera spettrale.

Milioni di persone tra Sicilia, Calabria e Puglia stanno vivendo una giornata surreale, caratterizzata da un cielo di un giallo intenso e opaco che oscura il sole, riducendo la visibilità e depositando ingenti quantità di polvere desertica su ogni superficie. Le spettacolari immagini satellitari:

I danni causati dal vento di Scirocco e la situazione nelle regioni meridionali

Prima che il pulviscolo rendesse il paesaggio simile a quello marziano, la furia degli elementi si è manifestata attraverso venti di Scirocco impetuoso che hanno sferzato l’intera fascia ionica e adriatica. In Puglia, la mattinata è stata segnata da raffiche violentissime che hanno reso difficili gli spostamenti e le attività all’aperto. Tuttavia, i resoconti più gravi giungono dalla notte appena trascorsa, quando il fronte avanzato del Ciclone Ulla ha provocato danni devastanti tra la Sicilia e la Calabria. La combinazione tra la pressione atmosferica in crollo e i gradienti termici ha scatenato burrasche che hanno sradicato alberi, danneggiato strutture leggere e creato pesanti disagi alla rete elettrica e alla viabilità, confermando la pericolosità intrinseca di questi sistemi ciclonici che traggono energia dal calore ancora presente nelle acque superficiali del Mediterraneo.

Previsioni meteo per il pomeriggio e la serata di lunedì 13 aprile

Il quadro clinico dell’atmosfera italiana non accenna a migliorare nelle prossime ore. Per il pomeriggio e la serata di oggi, lunedì 13 aprile, la fenomenologia legata al maltempo si sposterà verso le regioni centrali e settentrionali. Sono attesi forti temporali che colpiranno in modo particolare la Toscana, l’Umbria e le Marche, con precipitazioni che potranno assumere carattere di forte intensità e accompagnate da frequente attività elettrica. Parallelamente, non si fermerà l’ondata di pioggia che sta interessando il Nord Italia. In Emilia Romagna e su tutto il comparto settentrionale continuerà a piovere in modo persistente e abbondante, saturando i terreni e aumentando il rischio di criticità idrogeologiche localizzate, mentre il vortice ciclonico continua la sua evoluzione barica attorno al fulcro sardo.

L’allerta per martedì 14 aprile tra piogge torrenziali e nubifragi al Sud

La giornata di martedì 14 aprile segnerà un ulteriore inasprimento delle condizioni meteorologiche, con un netto spostamento dei fenomeni più violenti verso l’area nord-orientale e nuovamente verso le isole maggiori. Il Veneto sarà la regione più colpita da piogge torrenziali che insisteranno per l’intero arco delle ventiquattro ore, con accumuli pluviometrici che potrebbero mettere a dura prova i bacini idrografici locali. Anche in Emilia Romagna si prevedono piogge fitte e costanti. Nel corso del pomeriggio, l’instabilità temporalesca tornerà a manifestarsi lungo la dorsale appenninica e le regioni adriatiche, coinvolgendo Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria e ancora la Toscana. Tuttavia, la preoccupazione maggiore riguarda la grave escalation di maltempo che inizierà a manifestarsi nuovamente al Sud e sulle Isole Maggiori.

L’escalation del maltempo in Sicilia e Sardegna tra mercoledì e giovedì

Il cuore pulsante del Ciclone Ulla richiamerà nuova energia dal mare, innescando una fase di maltempo severo che si concentrerà con ferocia sulla Sardegna e sulla Sicilia. Già dalla serata di martedì sono previsti pesanti nubifragi su città come Sassari, Trapani e Palermo, dove la quantità d’acqua caduta in poche ore potrebbe causare allagamenti urbani e disagi strutturali. Questa situazione non sarà che il preambolo di una crisi meteorologica più estesa: nelle giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 aprile, il Meridione d’Italia sarà colpito in pieno da sistemi temporaleschi autorigeneranti e piogge di stampo alluvionale. La persistenza del minimo depressionario garantirà un afflusso costante di umidità, trasformando queste giornate in una delle fasi più critiche della stagione per le regioni del Sud, che dovranno fare i conti con una natura estremamente ostile.

Analisi termica e tendenze per il prosieguo della settimana

Nonostante la violenza delle precipitazioni e l’intensità del vento, il quadro termico attuale non mostra ancora i connotati tipici del freddo invernale. Le temperature si mantengono tuttora superiori alle medie stagionali o, in alcune zone interessate dalle piogge più fitte, sono in lieve calo verso i valori standard del periodo. L’assenza di correnti artiche dirette garantisce che, per tutta la settimana in corso, non si assisterà a un ritorno del freddo pungente. L’energia in gioco è infatti principalmente legata al contrasto tra masse d’aria di diversa estrazione, ma con una componente calda africana ancora predominante. Tuttavia, le proiezioni modellistiche a lungo termine suggeriscono che questo scenario di caldo anomalo e umidità desertica potrebbe subire un brusco scossone solo a partire dalla prossima settimana, quando correnti più fredde da nord potrebbero finalmente scendere di latitudine, riportando il clima su binari più freschi e decisamente più consoni alla primavera inoltrata.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: