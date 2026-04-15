Allerta Meteo, il maltempo si concentra al Centro/Sud ma il Ciclone Afro/Mediterraneo sta per allontanarsi verso levante

L’Italia si trova ancora sotto la morsa dell’instabilità atmosferica generata dal vigoroso Ciclone Afro/Mediterraneo Ulla, una struttura depressionaria che nelle ultime ore ha flagellato diverse aree del Paese. La fase più acuta del maltempo ha colpito duramente la Sicilia durante la notte, dove si sono registrati nubifragi di forte intensità che hanno causato allagamenti e disagi alla circolazione. Parallelamente, le Regioni Adriatiche hanno dovuto fare i conti con forti piogge e venti tesi che hanno mantenuto il clima tipicamente autunnale, ostacolando le attività all’aperto e mantenendo alta l’attenzione della Protezione Civile. Questa configurazione meteorologica, pur essendo in fase di evoluzione, continua a pompare aria umida e instabile verso le nostre latitudini, mantenendo il contesto meteorologico estremamente dinamico e imprevedibile.

Le previsioni per il pomeriggio e la serata di mercoledì 15 aprile

L’evoluzione per la seconda parte della giornata di oggi, mercoledì 15 aprile, mostra un netto spostamento dei fenomeni verso il versante tirrenico e le zone interne. Nel corso del pomeriggio e della serata, sono attesi forti temporali che colpiranno in modo particolare il Lazio, la Campania, l’Abruzzo e il Molise. Queste precipitazioni potranno assumere carattere di rovescio intenso, accompagnate talvolta da fulminazioni e locali grandinate. Contemporaneamente, il Ciclone Ulla continuerà a influenzare il tempo sulla Calabria Jonica, nella Sicilia centrale e nella Sardegna meridionale, dove si verificheranno piogge sparse alternate a brevi schiarite. Al contrario, si registra un deciso miglioramento al Nord, dove la pressione inizia a risalire, regalando ampi spazi di sereno e una progressiva cessazione dei fenomeni.

Giovedì 16 aprile: l’allontanamento del vortice e l’arrivo dell’Anticiclone

La giornata di domani, giovedì 16 aprile, segnerà un punto di svolta fondamentale per l’assetto meteorologico della penisola. Il Ciclone Afro/Mediterraneo inizierà a perdere la sua influenza sull’Italia, muovendosi rapidamente verso levante in direzione della Grecia e della Turchia. Questo spostamento aprirà la strada all’avanzata di un nuovo Anticiclone, che favorirà un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche su quasi tutto il territorio nazionale. Si assisterà a un rapido aumento delle temperature specialmente nelle regioni del Nord, dove il sole tornerà a essere protagonista. Tuttavia, nonostante il rialzo barico, l’aria rimarrà ancora parzialmente instabile nei bassi strati, provocando la formazione di temporali pomeridiani piuttosto diffusi al Sud, in particolare in Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna. Anche il Centro non sarà del tutto immune, con piogge residue tra Umbria, Lazio e Abruzzo, mentre al Nord gli episodi temporaleschi risulteranno molto più isolati e circoscritti ai rilievi.

Venerdì 17 aprile: il definitivo ritorno del bel tempo su tutta l’Italia

L’epilogo di questa fase perturbata è atteso per venerdì 17 aprile, quando il Ciclone Ulla si allontanerà definitivamente verso la Turchia, scomparendo dai radar meteo del Mediterraneo centrale. La stabilità atmosferica diventerà predominante, consolidando il ritorno del bel tempo su tutte le regioni. Il soleggiamento diffuso contribuirà a un ulteriore e sensibile aumento delle temperature, riportando i valori termici su medie più consone alla stagione primaverile. La residua energia in gioco potrebbe ancora innescare qualche isolato e breve temporale pomeridiano nelle zone interne del Centro e del Sud, ma si tratterà di fenomeni localizzati e di breve durata che non comprometteranno la sensazione di generale miglioramento. L’Italia si prepara dunque a lasciarsi alle spalle le burrasche degli ultimi giorni per accogliere un weekend che si preannuncia mite e ampiamente soleggiato.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: