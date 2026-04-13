Allerta Meteo, il peggioramento arriva da Sud: “oggi attenzione in una regione”

Giornata all’insegna del maltempo in molte regioni italiane, con un progressivo peggioramento delle condizioni meteo nel corso delle ore odierne. Piogge e rovesci risaliranno dalla parte meridionale del Paese verso il Centro/Nord, interessando anche le isole maggiori. Sebbene l’intensità dei fenomeni si mantenga generalmente contenuta, non si escludono locali temporali e accumuli più consistenti in specifiche zone. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

Nella giornata di oggi, lunedì 13 marzo 2026, “la risalita di un vortice depressionario dal Nord Africa verso la Sardegna darà luogo ad un peggioramento del tempo su gran parte del dominio previsionale“, si legge nel bollettino PRETEMP. Nel corso della giornata, “precipitazioni anche a carattere di rovescio o di temporale risaliranno da Sud verso Nord e potranno bagnare molte regioni italiane, in particolare quelle centro-settentrionali, la Corsica e la Sardegna, con fenomeni in prevalenza di moderata intensità, motivo per il quale viene emesso un livello 0 di pericolosità. Non si esclude qualche grandinata generalmente di piccole dimensioni (< 2cm)“.

Attenzione in Piemonte, accumuli importanti entro fine giornata

Entro fine giornata, conclude PRETEMP, “le cumulate risulteranno attorno ai 40-50mm/24h, salvo sulle Prealpi piemontesi, dove lo stau potrà determinare cumulate localmente anche di 150mm/24h. Tuttavia, data la prevalente natura stratiforme delle precipitazioni, viene lasciato un livello 0 anche per questa parte di dominio previsionale“.

Allerta Meteo: la mappa PRETEMP

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: