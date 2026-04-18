Allerta Meteo, il sole inganna: oggi temporali pomeridiani e grandine, le regioni colpite

Allerta Meteo per la giornata di oggi sabato 18 aprile 2026, con condizioni generalmente stabili su gran parte del Paese ma con possibili temporali isolati nelle ore pomeridiane su alcune aree interne e montuose, dove non si escludono locali grandinate. In considerazione della fase di maltempo attesa, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

Nella giornata di oggi sabato 18 aprile 2026, “un campo anticiclonico proteggerà gran parte dell’Italia dalle precipitazioni. Fanno eccezione le zone pedemontane dell’arco alpino centro-occidentale e l’appennino ligure e tosco-emiliano, dove nel corso del pomeriggio si avrà un aumento dell’instabilità a causa del riscaldamento diurno (CAPE fino a 1000 J/kg) e di valori più elevati di PWAT sulle pianure centro-occidentali (fino a 25 mm), oltre a un moderato DLS di 10-15 m/s. Per tali motivi si avrà una debole termoconvezione sui rilievi, associata a qualche grandinata di piccole dimensioni, compatibile con un livello 0 di pericolosità“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Dei temporali pomeridiani isolati sono attesi anche nelle zone interne della Sardegna meridionale e della Sicilia sud-orientale, per cui si emette un livello 0 anche in queste aree“.

Allerta Meteo: la mappa PRETEMP

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: