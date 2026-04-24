Allerta meteo in India: eccezionali ondate di calore nei prossimi giorni

Il Dipartimento indiano di meteorologia ha lanciato un’allerta meteo, prevedendo ondate di calore per il prossimo fine settimana in alcune aree del nord del Paese, in particolare nella capitale. L’allerta è stata emessa dopo che ieri a Delhi i termometri hanno già toccato i +40°C, una massima in anticipo di almeno una settimana rispetto alle medie stagionali. Il Dipartimento prevede che temperature superiori alla norma potranno registrarsi anche in alcuni Stati dell’India centrale e occidentale, tra cui il Madhya Pradesh e il Rajasthan.