Allerta Meteo, la tregua finisce nel pomeriggio: temporali improvvisi da Nord a Sud

Giornata in gran parte stabile e soleggiata sull’Italia, ma con un’insidia da non sottovalutare nelle ore più calde. L’indebolimento dell’alta pressione favorirà infatti lo sviluppo di temporali pomeridiani lungo le aree montuose, con fenomeni localmente intensi, brevi rovesci e possibili grandinate. In considerazione della fase di maltempo attesa, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco dove si concentreranno i principali rischi e come evolverà la situazione nel corso della giornata.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

La giornata di oggi lunedì 27 aprile 2026 “trascorrerà con tempo in prevalenza stabile e soleggiato su gran parte del dominio previsionale grazie all’alta pressione di matrice subtropicale. Tuttavia, il parziale cedimento alle quote medie sul suo bordo settentrionale potrà determinare locale sviluppo di termoconvezionepomeridianalungo i rilievi alpini ed appenninici, associata all’innesco di rovesci o temporali brevi, in esaurimento entro il tardo pomeriggio o prime ore della sera“, si legge nel bollettino PRETEMP. Viene emesso, pertanto, “un livello 0 di pericolosità essenzialmente per la possibilità di piogge intense concentrate (< 20mm/1h) e di qualche grandinata di piccole dimensioni (< 2cm)“.

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: