Allerta Meteo Lombardia: dal pomeriggio di oggi rischio temporali e grandine

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio temporali su quasi tutta la Lombardia centro-settentrionale e sul Pavese a partire dalle 12 di oggi. Per la restante parte della giornata di oggi, lunedì 27 aprile, “sono previsti possibili locali rovesci o temporali sui rilievi e in serata a carattere sparso sui settori settentrionali, anche di moderata intensità, non si esclude grandine di piccole-medie dimensioni. Isolati acquazzoni possibili anche sulla pianura. Limite neve tra 2300 e 2800 metri circa. In Valtellina possibili forti raffiche di vento durante il corso della giornata”, si legge nel bollettino di allerta.

Per la giornata di domani, martedì 28 aprile, “sono previste, tra la notte ed il mattino, piogge diffuse residue specie sui settori settentrionali, localmente anche di moderata intensità e possibili rovesci o temporali (limite neve 2000-2500 metri circa); nel pomeriggio precipitazioni in attenuazione a partire da sud-ovest, non si esclude qualche isolato acquazzone anche in serata”, riporta il bollettino.

Allerta meteo anche a Milano

L’allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio temporali interessa anche il nodo idraulico di Milano a partire dalla mezzanotte di oggi e fino alle ore 14 di domani, martedì 28 aprile. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione Civile del Comune di Milano sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città. Il Comune invita i cittadini e le cittadine a porre attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.