Allerta Meteo Lombardia, domani rischio temporali e vento forte: le zone colpite

Il Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio temporali e vento forte valida per la giornata di domani, lunedì 13 aprile, su buona parte della regione. Per la giornata di oggi, domenica 12 aprile, “si prevedono dal pomeriggio precipitazioni sparse a partire dai settori occidentali, con maggior interessamento dei settori di nord-ovest. Anche a carattere di rovescio e/o temporale. Venti dai quadranti orientali e meridionali: inizialmente deboli, tendenti a rinforzare nel corso del pomeriggio-sera, in particolare sui settori orientali e oltre 700 metri circa tendenti a moderati o forti, con raffiche tra 35 e 50km/h su pianura, e tra 35 e 70km/h oltre 700 metri circa”, si legge nel bollettino di allerta.

Per la giornata di domani, lunedì 13 aprile, “si prevedono precipitazioni diffuse tra notte e prima mattina e nuovamente verso sera, sparse in giornata, tendenti a interessare in serata prevalentemente i settori meridionali. Anche a carattere di rovescio e/o temporale. Venti dai quadranti orientali e meridionali: da deboli a moderati, in ulteriore diffuso rinforzo nel corso della mattina, in particolare sui settori orientali e oltre 700 metri circa con raffiche tra 35 e 90km/h. Ventilazione in graduale attenuazione verso sera da ovest a est”, riporta il bollettino.

Allerta meteo anche a Milano

L’allerta meteo gialla per rischio temporali interessa anche Milano. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione Civile del Comune di Milano sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città. Il Comune invita cittadini e cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. In ogni caso è importante prestare grande attenzione, durante il periodo dell’allerta, ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.