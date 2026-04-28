Allerta Meteo Lombardia, domani si intensificano i temporali: forti piogge e venti in rinforzo

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio temporali valida dalle 12 di oggi, mercoledì 29 aprile, alla mezzanotte successiva, che interessa le Orobie Bergamasche e Laghi e Prealpi Orientali. Per la restante parte della giornata di oggi, 28 aprile, “è previsto un tempo blandamente instabile, con precipitazioni che non portano però a cumulate areali particolarmente rilevanti e che solo localmente potranno dare origine a valori più significativi a causa del possibile carattere di rovescio o temporale dei fenomeni”, si legge nel bollettino di allerta.

Per la giornata di domani, mercoledì 29 aprile, “è previsto un aumento della probabilità di fenomeni precipitativi a carattere di rovescio o temporale, specie sulla fascia prealpina; arealmente non sono previste cumulate di pioggia significative, ma la possibile insistenza dei fenomeni potrà causare cumulate locali anche oltre i 50mm/24h. La ventilazione subirà un deciso rinforzo da Est sulla Pianura con raffiche anche oltre i 55km/h, con possibili rinforzi nella parte meridionale del Nodo Idraulico di Milano. Si segnala inoltre la possibilità di isolate raffiche forti associate ai fenomeni temporaleschi”, riporta il bollettino.

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