Allerta Meteo Lombardia: “spiccata variabilità”, attenzione a rovesci e temporali anche in pianura

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 20 aprile 2026, un’allerta codice giallo per rischio idrogeologico. Nella regione sono previste condizioni meteo “di spiccata variabilità, con fasi asciutte e soleggiate alternate ad altre con rovesci e temporali“, si legge nel bollettino. Per la seconda parte di oggi 20 aprile “è probabile l’attivazione di rovesci sparsi e qualche temporale sulle Prealpi nel corso del pomeriggio; in serata è altresì probabile l’attivazione di rovesci e temporali anche su parte della pianura. Sono previsti fenomeni principalmente di debole o moderata intensità, in forma isolata sarà possibile qualche temporale forte con grandine di piccole medie dimensioni“.

Per la giornata di domani 21 aprile “sono probabili precipitazioni sparse nella notte sulla pianura, anche a carattere di rovescio o temporale. Fenomeni principalmente di debole o moderata intensità, tendenti con il passare delle ore a occupare con maggiore probabilità la pianura orientale. Non si esclude in forma isolata qualche temporale diforte intensità con grandine di piccole-medie dimensioni. Nel pomeriggio possibile nuova attivazione di rovesci e temporali isolati o sparsi sulle Prealpi, con altresì possibile parziale trasferimento verso i settori di pianura vicini. Vento in rinforzo da Est sulla pianura già dal mattino, ma soprattutto in serata sono attese raffiche fino a 45 km/h sulla pianura meridionale e sull’Appennino“.

Maltempo: a Milano allerta per temporali a partire da stasera

Il Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta gialla (ordinaria) per rischio temporali sul nodo idraulico di Milano a partire dalle ore 21 di oggi e fino alle ore 9 della mattina di domani, martedì 21 aprile. Il Centro operativo comunale della Protezione civile del Comune di Milano sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città. Si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. In ogni caso è importante prestare grande attenzione, durante il periodo dell’allerta, ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.