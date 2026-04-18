Allerta meteo Lombardia: temporali in arrivo su Milano, attivo il monitoraggio

Il Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta gialla, classificata come ordinaria, per rischio temporali sul nodo idraulico di Milano. L’avviso entrerà in vigore a partire dalla mezzanotte di oggi e resterà attivo fino alla mezzanotte di domani, coprendo quindi un arco temporale di 24 ore potenzialmente critiche dal punto di vista meteorologico. Le condizioni previste potrebbero comportare precipitazioni intense, localmente anche a carattere temporalesco, con possibili ripercussioni sulla viabilità e sul sistema idrico urbano. L’allerta, pur non indicando scenari estremi, invita comunque alla prudenza e a un’attenta osservazione dell’evoluzione del meteo.

Le raccomandazioni per i cittadini

Le autorità invitano cittadini e cittadine a prestare particolare attenzione soprattutto nelle zone più vulnerabili della città. Tra queste rientrano le aree prossime ai corsi d’acqua, dove esiste il rischio di esondazione, e i sottopassi, spesso soggetti ad allagamenti improvvisi durante piogge intense. È fondamentale evitare comportamenti imprudenti, come attraversare tratti allagati o sostare in prossimità di fiumi e canali. Inoltre, durante il periodo di allerta, è consigliato monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo e limitare gli spostamenti non necessari, soprattutto nelle ore di maggiore instabilità atmosferica.

Eventi all’aperto e prevenzione dei rischi

Particolare attenzione viene raccomandata anche in occasione di eventi all’aperto. Manifestazioni, concerti o attività sportive potrebbero essere esposte a condizioni meteo improvvise e potenzialmente pericolose. Per questo motivo, organizzatori e partecipanti sono invitati a valutare con attenzione le condizioni meteorologiche prima e durante lo svolgimento delle attività. La prevenzione gioca un ruolo chiave: adottare misure tempestive può ridurre significativamente i rischi per la sicurezza delle persone e limitare eventuali disagi.

Attivo il Centro operativo comunale

Per tutta la durata dell’allerta, il Centro operativo comunale (COC) della Protezione Civile del Comune di Milano sarà attivo per monitorare costantemente la situazione. Il COC avrà il compito di coordinare eventuali interventi sul territorio, garantendo una risposta tempestiva in caso di criticità. Le squadre di emergenza saranno pronte a intervenire laddove necessario, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei cittadini e contenere i possibili effetti del maltempo. La collaborazione tra istituzioni e popolazione resta fondamentale per affrontare al meglio questa fase di attenzione meteo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.