Allerta Meteo Marocco, tornano piogge e temporali: +94% d’acqua nelle dighe rispetto al 2025

Allerta meteo per temporali e forti piogge per tutto il fine settimana in Marocco. Sono previste precipitazioni tra i 20 e i 30mm, con rischio di grandine, soprattutto lungo i rilievi della catena montuosa del Rif e a sud, tra Taza e Figuig. Dopo alcuni giorni di caldo, che ha interessato numerose province, portando le temperature a oltre i +27°C a Rabat e fino a +30°C a Marrakech e Casablanca, l’estate sembrava ormai raggiunta. Il breve periodo di caldo ha posto fine a mesi di vento e forti piogge che avevano riempito le dighe del Paese, tanto che al 20 aprile, il livello complessivo aveva raggiunto il 75,7%, con un volume totale di 13 miliardi di metri cubi, e con un incremento di circa il 94% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Le precipitazioni abbondanti di quest’anno hanno contribuito a porre fine a sette anni di siccità. Secondo le stime del Ministro dell’Agricoltura Ahmed El Bouari, il Marocco prevede un aumento significativo della produzione agricola, con un raccolto di cereali stimato intorno ai 90 milioni di quintali in questa stagione, più del doppio della stagione precedente che non aveva superato i 44 milioni di quintali.